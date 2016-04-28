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Хореограф Мариинки расскажет приморцам о пантомиме

28 Апреля 2016, 10:20 | Приморье

Приморская сцена Мариинского театра приглашает гостей и жителей Владивостока не только на оперные и балетные спектакли, но и дает возможность ближе познакомиться с постановщиками и артистами, приоткрывая завесу тайны создания спектакля. Так, 27 апреля на Приморской сцене Мариинского театра состоится встреча с главным балетмейстером театра Эльдаром АЛИЕВЫМ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Мы хотим рассказать, что помимо мира, в котором мы живем, есть мир грез, фантазии и добра. И этот мир добра мы и хотим нести со сцены, - говорит Эльдар Алиев. - Если кто-то, посмотрев наши спектакли, уйдет, задумавшись о своей роли в жизни, наша цель достигнута. И это, возможно, сделает наш мир лучше. А о том, как создаются спектакли, мы хотим рассказать на встречах с хореографом, которые планируем проводить постоянно».

Первая встреча будет посвящена пантомиме в балете. По словам балетмейстера, в классическом балете пантомима играет очень важную роль. Она позволяет артисту донести до зрителя свои чувства и мысли, глубже раскрыть сюжет спектакля.

«В современном балете пантомима отходит на второй план, но в классических постановках, которые идут на лучших площадках мира, она по-прежнему используется, - говорит Эльдар Алиев. - Из нашего текущего репертуара наиболее насыщен пантомимой спектакль «Жизель», его мы и возьмем за основу и на его примере расскажем о хореографической пантомиме».

Зрители получат уникальную возможность посмотреть открытую репетицию артистов балета, работа с которыми проиллюстрирует рассказ хореографа. Вход на встречу - свободный.

Напомним, Эльдар Алиев на протяжении 13 лет был ведущим солистом балетной труппы Кировского (ныне Мариинского) театра и приглашенным солистом других трупп. В этом качестве он танцевал на самых известных сценах более чем сорока стран мира. Затем Эльдар Алиев приобрел международное признание как педагог, балетмейстер, хореограф и художественный руководитель.

Яркий оратор и интересный собеседник, он регулярно выступает с лекциями на различные темы, связанные с балетом, в американских университетах (в том числе в Гарварде) и других крупных вузах разных стран. В фокусе бесед Эльдара Алиева - сохранение и приумножение лучших традиций классического танца, борьба с дилетантством в любом его проявлении, воспитание достойной смены нового поколения артистов, привитие им вкуса и понимания истинных ценностей в балетном искусстве.

Елена АРДАЛЬЯНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Елена Ардальянова
Теги: опера  балет 



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