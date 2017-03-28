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В поселке Трудовое открылась современная библиотека
Во Владивостоке, в пос. Трудовое, завершились капитальный ремонт и модернизация муниципальной библиотеки №2. В ней представлены не только самые современные библиотечные сервисы - автоматизированное обслуживание и бесплатный Wi-Fi, но и создано общественное пространство для проведения лекций, просмотра кинофильмов, работы творческих читательских объединений, мастер-классов и литературных кружков.
По словам зам. главы Владивостока Елены ЩЕГОЛЕВОЙ, за последние несколько лет в краевом центре уже капитально преобразились семь библиотек, и направление по модернизации Владивостокской библиотечной системы будет активно развиваться и далее.
Фонд библиотеки пополнился новыми книгами: художественными, детскими, документалистикой. Причем речь идет как о классике, так и о новинках литературы, а также книгах - лауреатах различных литературных премий. Сегодня в фонде библиотеки насчитывается свыше 19 тысяч книжных экземпляров. А так как по статистике Центра занятости населения около 30% жителей поселка Трудовое имеют то или иное отношение к авиации, изюминкой библиотеки стала целая экспозиция книг об авиации Приморья. Пополнить библиотечный фонд учреждения помог Приморский филиал авиакомпании «Аврора».
Напомним, в 2015 году во Владивостоке были модернизированы библиотека №5, детская библиотека №7 и универсальная библиотека №12. В 2016 открылись обновленные библиотека №16, библиотека №8 и молодежная библиотека «Бук».
Светлана СМИРНОВА.
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