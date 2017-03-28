Федеральные бренды превращают Владивосток в культурную столицу

Владивосток становится культурной столицей Тихоокеанского региона: по поручению президента России Владимира ПУТИНА здесь запустит свою работу целый ряд филиалов учреждений мирового значения. Как отмечают эксперты, открытие стольких культурных центров в одном городе является по-настоящему беспрецедентным для Дальнего Востока.

В течение ближайших нескольких лет Владивосток имеет все шансы завоевать звание третьей культурной столицы России. Совсем скоро, наряду с уже работающими филиалами Мариинского театра и Академии русского балета имени Вагановой, здесь откроются «дочки» Эрмитажа, Третьяковской галереи. До конца года запустит свою работу филиал Русского музея. Открытие стольких представительств учреждений стало возможным благодаря политике руководства страны и местных властей. Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы создает все условия для того, чтобы придать Владивостоку статус форпоста культуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

















В течение ближайших нескольких лет Владивосток имеет все шансы завоевать звание третьей культурной столицы России.

Несмотря на то, что знаменитые учреждения культуры пока не запустили свою работу, жители и гости приморской столицы могут познакомиться с экспонатами музеев с мировым именем уже сегодня. Так, выставка «Вечный двигатель», открывшаяся в ЦСИ «Заря», рассказывает историю русского кинетического искусства и позволяет познакомиться с собраниями государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Государственного музея В.В. Маяковского, Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева, Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, НИИ «Прометей».

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Ивана КРЫШАНА, Натальи КОМИССАРОВОЙ.