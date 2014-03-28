Зрители Владивостока могут осуществить мечту актеров Приморского театра им. Горького

27 марта отмечается Всемирный День театра. В Приморском академическом краевом драматическом театре имени М. Горького прошла торжественная встреча, посвященная этому дню.

Свой профессиональный праздник отметили около 25 артистов из труппы театра, а пожелать им успехов в работе и творчестве пришли вице-губернатор края Ирина ВАСИЛЬКОВА, заместитель директора департамента культуры Роман НЕЧАЕВ, Владимир СЕРГИЯКОВ, народный артист России и председатель Приморского отделения Союза театральных деятелей России и другие уважаемые лица.

- Это праздник не для очень узкого круга людей, потому что если во Владивостоке живет 600 тысяч людей, то 500 из них – наши зрители, - считает художественный руководитель театра им. Горького Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. – Сегодня я принял много цветов, звонков, поздравлений. В театре главный человек – это актер, и задача руководителя – сохранить репертуар, в котором актеру было бы комфортно и интересно. На данный момент 99,9% артистов театра им. Горького – это выпускники Дальневосточной государственной академии искусств. Принцип нашего драматического театра – не разделять зрителя и актера. Все для человека через человека и о человеке – вот так я могу выразиться.

Добавим, что Ефим Звеняцкий сейчас работает в качестве приглашенного режиссера в Приморском театре оперы и балета над драматической частью опер «Алеко» и «Паяцы». Премьера состоится 4 апреля, и репетиции идут полным ходом.

На мероприятии присутствовал также режиссер Вячеслав СТАРОДУБЦЕВ, специально приехавший из московского музыкального театра «Геликон-Опера», чтобы поставить на приморской сцене спектакль «Парижская жизнь», премьера которого запланирована в мае.

- Небо подарило мне встречу с очень интересными людьми, - заметил Вячеслав Стародубцев. – Я имел счастье работать с Галиной Вишневской и рад, что присутствую сейчас рядом с Ефимом Самуиловичем, потому что это очень сильная и интересная личность русского современного театра. Тот коллектив, который он здесь создал в течение 30 лет, уникален. «Парижская жизнь» была написана именно для драматического театра. Моя работа над ней заключается в музыкальной части, и мне интересно именно совмещение музыки и драмы. Мой собственный коллектив работает именно на стыке оперного театра и драматического. Жанр оперетты – очень сложный жанр, и, к моему сожалению, в последние годы он недостаточно ярко представлен в современном театральном пространстве.

Корреспонденту «Золотого Рога» повезло узнать, о чем мечтают и на что надеются служители Мельпомены.

- Мечта актеров всего мира – чтобы зрители, приходя на спектакль, не забывали выключать телефоны, - поделилась Ольга НАЛИТОВА, артистка театра им. Горького. – Неприятно не только слышать сам звонок, но и громкий шепот отвечающего: «Извини, я не могу говорить, я в театре! Да в театре я!!!» И еще хотелось бы, чтобы зрители соблюдали дресс-код, потому что нам обидно, что и в ресторан, и в театр можно ходить в одной одежде. Недаром говорят, что в театральном свете бриллианты светятся как никогда.

Также артистка заметила, что для нее главное в работе – любить любую роль, которую ей дают, пробовать себя в незнакомых амплуа, иначе играть будет неинтересно.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.Ru, Владивосток. Фото автора.