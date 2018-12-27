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Меж двух праздничных огней
В этом году празднование Нового года во Владивостоке развернется на двух площадках – на центральной площади и набережной Спортивной гавани, где завершается установка объектов зимнего городка. Первые селфи владивостокцев у светодиодного фонтана и праздничного тоннеля из огней уже наполнили интернет-пространство.
Как сообщается на сайте мэрии, 31 декабря на набережной Спортивной гавани заработают около 20 локальных площадок. Здесь же пройдет фестиваль морских песен. Программу продолжит «Морской бой» - две команды артистов будут по очереди исполнять новогодние хиты. После праздничного концерта на сцену выйдут Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые поздравят горожан с Новым годом. Завершится праздник ярким фейерверком.
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