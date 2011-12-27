Сон Деда Мороза

Два друга, Дед Мороз и Санта-Клаус решили однажды передохнуть перед новогодними праздникам и отправились на Канары. Прибыли в аэропорт, как полагается, один- в санях, запряженных гнедыми, другой - оленями. А там, чтобы не привлекать внимание, как обычные люди, поехали в отель.

Лежат под пальмами, отдыхают на берегу океана. Да, видимо, Деду Морозу так солнышко голову напекло, что приснился ему сон. Вроде как перепутал он на обратном пути сани и поехал на оленях в резиденцию Санты, в Лапландию. А там эльфы вовсю новогодними приготовлениями заняты. Удивились и готовят: «Что-то ты, Санта, после отдыха изменился. А что с твоей бородой?! Длиннющая выросла! Нужно подрезать...» Тут Дед Мороз понял, в какую переделку попал, и говорит: «Сейчас модно с длинной бородой».

Пришла ночь Рождества, стали Деда Мороза наряжать в костюм Санта-Клауса.

«Какой ужас! - подумал Дед Мороз. - Мне придется ходить в коротких штанах и смешном колпаке! Топать по снегу не в валенках, а в каких-то странных сапогах! Что скажут люди!

Усадили эльфы его в сани, положили мешок с подарками, и в добрый путь отправили. Подлетели олени к первому окну, застыли над крышей и ждут, когда же Санта спрыгнет в трубу и нырнет. А Дед Мороз думает: «Чего это они там зависли над трубой?» Тут эльф-помощник говорит: «Давай же, Санта, прыгай в трубу!» Делать нечего: полез Дед Мороз в трубу. Вернее, полетел в трубу, потому что не знал премудростей Санты. Вывалился, как колобок. Видит - елка стоит. «Хорошо, - думает, - как у нас!» Разложил подарки под елку. Забежали ребятишки в комнату с криком «У нашего дома видели оленей Санты! Значит, он подарки принес!» - но не бросились, на удивление Деда Мороза к ёлке. Почему-то они принялись тормошить носки, развешанные на камине. Лица их стали грустными, а маленькая девочка даже заплакала. Понял тут Дед Мороз, в чем дело и, чтобы всё поправить, зазвенел колокольчиком, указывая на елку. Дети кинулись туда. А Дед Мороз тем временем, в камин - да на крышу.

Влез в сани, а эльф машет руками: «Ой, Санта! Наверное, нелегко тебе было без очков, ты ж их забыл!» И давай натягивать на Деда Мороза очки! А у нашего-то Деда зрение великолепное, а как надели ему очки - стал он в них совсем как крот слепой. Всё расплывается перед глазами. А снять очки боится, чтобы не выдать себя.

Остановились олени около другой крыши, а Дед не видит, куда идти. Хотел на посох опереться, да досада! - посоха нет! В санях родных остался. Кое-как подарки положил, сел в сани. А эльф опять пристает: «Санта, что-то скучно летим. Давай нашу песню споем. Начинай!» Дед Мороз растерялся, да как затянет «В лесу родилась елочка, в лесу она росла...» Бедный эльф чуть из саней не вывалился. «Да, - говорит,- видимо, не очень хорошо ты отдохнул. Надо после праздника тебе еще куда-нибудь поехать». И сам запел «Джингл беллз, джингл беллз...»

Что-то совсем страшно стало Деду Морозу, и он... проснулся!

Елизавета БРАВКИНА, 8 лет.

ОТ РЕДАКЦИИ.



А что бы делал Дед Мороз, если бы попал в Восточный новый год на место китайского Шань Дань Лаожена? «ЗР» объявляет конкурс на лучшее знание восточных обычаев в Новый год. Ждем ваших историй до 20 января 2012 г.

«Золотой Рог».