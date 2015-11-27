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Платьями владивостокского дизайнера восхитился сам Пьер Карден
В Москве состоялся International Forum Models, Talent and Designer Pierre Cardin Moscow 2015- Международный форум моделей, талантов и дизайнеров Пьера Кардена, сообщает деловая газета "Золотой Рог". На него прибыл сам 93-летний Пьер КАРДЕН, который оказался в столице России по случаю торжеств в честь 90-летия со дня рождения Майи ПЛИСЕЦКОЙ. Коллекция вечерних платьев владивостокского дизайнера Анастасии ШАКЛЕИНОЙ удостоилась самых высоких похвал великого кутюрье. Организаторами форума выступил всемирный бренд «Maxim’s de Paris» (Франция), а также Fashion house international, правообладатель бренда Miss World beauty, World Russian Beauty, Miss Russian beauty, Miss Moscow beauty.
В рамках форума состоялся конкурс дизайнеров «Best Designer Pierre Cardin Moscow 2015». В нем приняли участие дизайнеры из разных уголков страны, о Ростова до Северного Кавказа. В финале этого конкурса Анастасия подтвердила статус самого талантливого и экстравагантного дизайнера. Ее коллекция вечерних платьев «Want To Be…» признана лучшей.
Анастасия Шаклеина о своей победе: «Будучи в Москве на конкурсе, узнала, что модель из Владивостока стала победительницей конкурса «Краса России». Мне невероятно приятно была представлять наш город в Москве на этом престижном конкурсе. Я горда и счастлива, что выросла в любимом Владике и впитала в себя его сложный, авантюрный характер, повлиявший на мои работы. В последние годы мир моды во Владивостоке испытывает подъем. Мои коллеги – молодые дизайнеры открывают шоу-румы, показывают сезонные коллекции, участвуют в региональных и всероссийских конкурсах, наш город посещают российские модельеры с мировым именем. Я верю, что Владивосток вполне способен стать центром и законодателем моды – если не мировой, то Азиатско-Тихоокеанского региона точно».
Анастасия Шаклеина родилась и выросла во Владивостоке, окончила ВГУЭС, обучалась в проекте «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» в Москве. Свои первые коллекции показала публике на конкурсах молодых модельеров «Пигмалион» (Владивосток), участвовала во всероссийской выставке «Легтекстильпром» (Москва), Владивостокских недель моды Pacific style week 2013 и 2014.
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