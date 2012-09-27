Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ветераны Афганистана приглашают приморцев спеть сердцем
ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября, ZRPRESS. 3 - 4 ноября в Уссурийске в Большом зале Драматического театра ДВО (ул. Советская, 31) состоится первый открытый Приморский фестиваль патриотической песни «Голос сердца».
Его организатором выступает Приморская краевая организация «Российский союз ветеранов войны в Афганистане».
Целями фестиваля являются повышение социальной активности населения, сохранение и приумножение нравственных, культурных достижений и традиций общества, развитие творческого потенциала молодежи и создание условий для его дальнейшего роста.
Приглашаются все желающие. Информацию о фестивале читайте на сайте: www.zolotou.com. Заявки на участие принимаются до 15 октября на e-mail: golos.serdtsa@yandex.ru; tromba@mail.ru.
Справки по тел. 8-924-132-2203; 8 (4234) 31-52-10, 8-924-432-1211.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Псы метельные
- Первая выставка Третьяковской галереи во Владивостоке представит около 50 шедевров
- Дальневосточный тур группа Filligar из Чикаго начнет с фестиваля V-ROX во Владивостоке
- Книжный дар от издательства "Валентин"
- Хэштэг: #СказаноНаКинофестивале
- В приморском поселке Кавалерово заработает 3D-кинотеатр
- Во Владивостоке студенческие отряды отправятся "Назад в будущее"
- Новый главный балетмейстер где только не работал
- Сходить в Приморский театр оперы и балета можно, не вставая с дивана
- Международная акция "Ночь музеев" в ЦСИ "Заря" пройдет под ритмы музыкантов Владивостока
Новости раздела
- Приморская Мариинка ломает культурные стереотипы
- Приморские художники представили коллективный портрет Владивостока
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- "Миллион алых роз" во Владивостоке прозвучит с японским акцентом
- Галерея "Арка" представила печать на шелке
- Полотна художников Европы и Азии встретились во Владивостоке
- Культура под знаком "80"
- В Приморье впервые выставляются уникальные артефакты древнего государства Бохай
- В Приморье появилось собственное кинопроизводство
- Во Владивостоке вспомнили актрису Татьяну Данильченко
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела