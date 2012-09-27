Ветераны Афганистана приглашают приморцев спеть сердцем

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября, ZRPRESS. 3 - 4 ноября в Уссурийске в Большом зале Драматического театра ДВО (ул. Советская, 31) состоится первый открытый Приморский фестиваль патриотической песни «Голос сердца».

Его организатором выступает Приморская краевая организация «Российский союз ветеранов войны в Афганистане».

Целями фестиваля являются повышение социальной активности населения, сохранение и приумножение нравственных, культурных достижений и традиций общества, развитие творческого потенциала молодежи и создание условий для его дальнейшего роста.

Приглашаются все желающие. Информацию о фестивале читайте на сайте: www.zolotou.com. Заявки на участие принимаются до 15 октября на e-mail: golos.serdtsa@yandex.ru; tromba@mail.ru.

Справки по тел. 8-924-132-2203; 8 (4234) 31-52-10, 8-924-432-1211.

«Золотой Рог».