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Музыканты из Японии выступят на фестивале "Мариинский" во Владивостоке

27 Июля 2018, 11:38 | Приморье

Участие в Международном Дальневосточном фестивале «Мариинский» во Владивостоке принимают артисты из шести стран: Германия, Китай, Россия, США, Южная Корея, Япония.

30 июля в 19:00 на Приморской сцене Мариинского театра выступят два музыканта из Японии — скрипач Миура Фумиаки и дирижёр Шизуо Кувахара, который встанет за пульт Симфонического оркестра Мариинского театра. Участие в концерте также примет скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи (Германия). В программе вечера — сочинения Феликса Мендельсона и Николая Римского-Корсакова. Концерт состоится в рамках Года Японии в России, сообщили газете "Золотой Рог", в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра.

Миура Фумиаки — самый молодой победитель международного конкурса скрипачей им. Йозефа Иоахима в Ганновере. Музыкант выступал с Симфоническим оркестром Северогерманского радио (Ганновер), Симфоническим оркестром Юго-Западного радио, Базельским симфоническим оркестром, Венским камерным оркестром, Камерным оркестром Лозанны и оркестром Hong Kong Sinfonietta. Сегодня карьера инструменталиста продолжает активно развиваться.

Лауреат множества международных конкурсов, дирижёр Шизуо Кувахара объездил с гастролями всю Северную и Южную Америку, Европу и Азию, где под уго управлением состоялись выступления Балтиморского симфоническиого оркестра, Токийского симфонического оркестра, Датского национального симфонического оркестра, Симфонического оркестра немецкого радио. В 2006 году являлся ассистентом дирижёра, работая с  Валерием Гергиевым в Саппоро (Япония) на Международном музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2008-м работал в этой должности с Сэйджи Озавой на музыкальном фестивале «Сайто Кинен», где он управлял Оркестром музыкальной академии Сэйджи Озавы.

Фото Prim.mariinsky.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Мариинский  фестиваль 



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