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В Приморской картинной галерее состоялось "Возвращение к зрителю"

27 Июня 2014, 16:02 | Приморье

Сегодня в главном здании Приморской государственной картинной галереи по адресу Алеутская, 12, после десятилетнего перерыва открылась экспозиция «Русское и западноевропейское искусство ХIV – начала ХХ веков». Посетители смогут насладиться более 150 полотнами порядка сотни мастеров из собрания Приморской картинной галереи.

- В 2004 году с началом реконструкции галерея свернула свою постоянную экспозицию, в которой представлены шедевры мирового уровня, - сообщила директор Приморской картинной галереи Алена ДОЦЕНКО. - Над произведениями была произведена большая работа реставраторами, поддерживался необходимый климат-контроль, чтобы они сохранились в ценности.

- Все картины написаны профессионалами, известными как минимум в своей стране. Это очень малая часть нашей коллекции – в запасниках у нас есть огромный пласт советского искусства, к которому сейчас в мире обращен особый интерес со стороны любителей и ценителей искусства, – сказала Наталья ЛЕВДАНСКАЯ, заведующая научным отделом Приморской картинной галереи.

Экспозиция уникальна еще и тем, что здесь можно проследить развитие русского изобразительного искусства, начиная с древнерусского раздела, где представлены иконы 16 века, и перейти к преобразованиям Петра Первого и светскому искусству, а далее – к 19 веку. «Без знания истории невозможно понять те процессы, которые сегодня происходят в современном искусстве», - считает директор галереи.

Практически все работы прошли через процесс реставрации, прежде чем их снова повесили в залах.

- Восстанавливать полотна – очень сложное и ответственное дело, потому что картины очень старые, - говорит художник-реставратор 1 категории Светлана ПЛЕШИВЦЕВА. -  Работа требует большого внимания, и главное – не переделать или доделать авторскую живопись, убирая только загрязнения. Все работы были помыты, восстановлены, затонированы и покрыты лаком, также помимо холстов реставрировались и рамы.

Руководители галереи сообщили, что благодаря проведению ремонтных работ в здании удалось создать необходимый картинам климат-контроль, было приобретено специальное профессиональное оборудование, чтобы поддерживать постоянный температурно-влажностный режим. Система кондиционирования, специальные лампы – все это позволит как можно дольше обеспечивать сохранность полотен.

В девяти залах зрителей ждут произведения Федора Рокотова, Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Ильи Репина, Валентина Серова, Руфина Судковского, Льва Лагорио, Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Константина Сомова, Мартироса Сарьяна, Николая Фешина, Петра Кончаловского, Роберта Фалька и других признанных художников.


 

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

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Теги: галерея  художник  картины 



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