Японский традиционный театр Ивами Кагура выступил во Владивостоке

Генеральное консульство Японии во Владивостоке в рамках программы Года Японии в России организовало выступление исполнителей японского традиционного театра Ивами Кагура

26 мая в Приморской краевой филармонии, (г. Владивосток, ул. Светланская, 15), прошло представление японской труппы. Труппа театра была специально приглашена из Японии, города Гоцу. Всего насчитывалось 19 человек.

Ивами Кагура – это местное народное искусство района Ивами, находящегося в западной части префектуры Симанэ, подписавшей в 1991 г. Меморандум о дружбе и сотрудничестве с Приморским краем. Традиционные Кагура представляют собой обращенные к божествам ритуальные песни и танцы, исполняемые в храмах во время японских праздников, однако, Ивами Кагура, самостоятельно развивавшиеся в районе Ивами, исполнялись ради развлечения народных масс. Истории о божествах разворачиваются под аккомпанемент флейты и барабанов тайко. Энергичные танцы, исполняемые в ярких костюмах, полностью захватили внимание Владивостокцев, не оставляя никого равнодушным.

Ивами Кагура представляет из себя древние синтоистские танцы, исполняемые в районе города Ивами. Они исполнятся в период сионистских празднеств и рассказывают о необычной жизни божеств. Традиционно представление исполняется в ярких костюмах под аккомпанемент традиционных японских инструментов кото и тайка.

Со времени окончания эпохи Эдо, Ивами Кагура вытеснила из своих танцев религиозный конспект, и стала представлять из себя больше развлечение для широких кругов населения.

Под оживленный музыкальный аккомпанемент японские исполнители представили зрителям самые известные композиции Ивами Кагура: «Дзинрин», «Орочи» и «Эбису».

«Дзинрин»

Это наиболее известный танец - танец злых духов в Ивами Кагура. Дзинрин – это злые духи, появляющиеся во время представления. Во времена правления 14 императора Японии Тюай существовали злые духи Дзинрин, которые беспрепятственно летали повсюду, истребляли деревни и убивали людей. Это танец повествует о том, как император вместе со своим помощником Такамаро при помощи лука и стрел побеждают Дзинринов.

«Эбису»

Представление рассказывает о том, как божество Эбису, которому посвящен храм Михо в г. Мацуэ преф. Симанэ, рыбачит на берегу моря. Во время представления Эбису в качестве приманки для рыбы бросает в зал рисовые лепешки мочи и сладости, поэтому это представление пользуется особой популярностью среди детей. Танец «Эбису» исполняется в качестве своеобразного пожелания процветания в торговле, рыболовстве или богатого урожая.

«Орочи»

«Орочи» (гигантский змей) – это масштабное представление, являющееся своеобразным символом Ивами Кагура.

Сусаноо-но Микото, изгнанный из Такамагахара за плохое поведение, подъехал к реке Хийкава в стране Идзумо, где встретил охваченную горем пожилую пару. Они рассказали ему о своей беде. Раньше у них было восемь дочерей. Однако, каждый год к ним стал являться змей и забирать по одной дочери. Последнюю оставшуюся дочь ждала та же участь.

Сусаноо-но Микото пообещал победить змея, чтобы спасти девушку. Было изготовлено ядовитое сакэ, выпив которое змей опьянел. Танцоры исполняют сцену героического боя Сусаноо-но Микото с мечом в руке против опьяневшего змея.

Традиционное японское представление состоящие из трех столпов Ивами Кагуры окутало владивостокцев настоящим духом древней Японии! Все зрители были в полном восторге.

- Такое ощущение, что я просто окунулась в японскую сказку! - делится своими впечатлениями Инна Ивановна, пришедшая на представление с супругом и маленькой дочерью.

- Это настоящий подарок! Моему внуку очень понравился танец Эбису! - рассказывает Мария Павловна.

- Теперь я точно поеду в Японию! – весело подлилась Мария, студентка ДВФУ.

Это представление стало окончательным в ряду мероприятий, приуроченных к Году японской культуры в России.