Легендарный кутюрье Карл Лагерфельд мог бы быть жителем Владивостока

В родословной его семьи есть и владивостокский след

19 февраля мир облетела печальная весть - в Париже умер кутюрье Карл ЛАГЕРФЕЛЬД. Между тем, в родословной этого легендарного человека есть и владивостокский след. Его отец в свое время жил во Владивостоке и даже просил российское подданство.

На 86-м году жизни умер модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Об этом сообщили все ведущие мировые СМИ и информационные ресурсы. И менее статусные тоже сообщили. Масштаб личности не позволил обойти эту новость. До последних дней он активно работал и лишь в заключение январского показа новой коллекции не вышел к зрителям на поклон, хотя начиная с 1983 года модельер никогда не пропускал приветственных выходов в финале дефиле дома Chanel. Позднее представители модного дома сообщили, что креативный директор устал. И вот знаменитого дизайнера не стало.

Его неповторимый образ запомнили даже те, кто далек от мира моды: седые волосы, собранные в неизменный хвостик, темные очки, черные перчатки и классический черный костюм с белоснежной рубашкой со стоячим воротничком. Этот образ сохранялся неизменным долгие годы, в то время как сам Карл Лагерфельд генерировал новые идеи и тенденции, которые подхватывала мировая модная индустрия.

Модный бизнес & искусство

Под его руководством модный дом Chanel, переживавший в начале 80-х годов прошлого века кризис, превратился в успешное предприятие. Chanel стала одной из самых популярных и продаваемых марок в мире - в 2018-м году, по сообщениям СМИ, прибыль модного дома превысила $10 млрд. И, по мнению специалистов, именно Лагерфельд показал многим работникам модной индустрии, что можно вести успешный бизнес, не забывая об искусстве.

Карл Отто Лагерфельд известен как модельер, фотограф, коллекционер, издатель. Вплоть до своей смерти был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel, в разное время создавал коллекции для Chloé. Он основал также собственный дом мод Karl Lagerfeld.

Родился дизайнер в Гамбурге 10 сентября 1933 года в семье преуспевающего предпринимателя, который в начале ХХ века более десяти лет прожил в России, и семь из них - во Владивостоке.

Правда, этот российский след в семейной истории Лагерфельдов, по мнению культуртрегера Андрея СИДОРОВА, стал поводом для тиражирования недостоверных фактов и неточностей, поток которых усилился в последние дни в связи с кончиной знаменитого кутюрье. Так, известный историк моды сообщил в нескольких интервью, что Отто Лагерфельд приехал во Владивосток со своей семьей, и даже демонстрировал сохранившийся до сих пор дом по ул. Светланской, где, якобы, немецкий коммерсант квартировал. Упоминается также, что Отто Оттович торговал во Владивостоке сгущенным молоком, что также не соответствует действительности.

Приключение американского немца, приехавшего через Японию в России

По просьбе деловой газеты «Золотой Рог» Андрей Сидоров, проработавший не один месяц в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока и собравший обширный материал о жизни и деятельности немецких предпринимателей во Владивостоке, исправил допущенные неточности.

- Действительно, отец всемирно известного французского кутюрье германского происхождения Карла Лагерфельда - Христиан-Людвиг-Отто Лагерфельд (1881-1967) проживал во Владивостоке в начале прошлого века - рассказал Андрей Сидоров, - но никакой семьи у него здесь не было. Отто Оттович Лагерфельд, как его звали в России, приехал во Владивосток на пароходе в первых числах декабря 1907 года из Сан-Франциско, где он до этого жил. Правда, на землю Владивостока он сошел с парохода, прибывшего из Японии, поскольку прямого сообщения между Америкой и Дальним Востоком России тогда не существовало и приходилось делать пересадку в портах Кобе или Нагасаки.

Как можно подсчитать, было ему 26 лет, и он был холост. Во всяком случае, никаких документов, подтверждающих прибытие с семьей нет. Владивосток тогда был очень отдаленным и молодым городом со сложными бытовыми условиями, так что с семьями коммерсанты сюда все-таки не приезжали.

А вот словесный портрет немецкого гражданина (вместо фотографии) сохранился. В то время всем иностранцам выдавался так называемый «русский билет», говоря современным языком - вид на жительство, в котором было описание человека - рост, черты лица, приметы. Согласно документу, Отто Лагерфельд был среднего роста, черноволос, сероглаз и хорошо изъяснялся на английском языке. Добавим, что за семь лет жизни во Владивостоке он также выучил русский язык, что требовалось для успешного ведения дел.

- Во Владивосток немецкий коммерсант приехал торговым представителем американской компании Carnation Evaporated Milk Company - ведущего производителя консервированного молока, которое продавали под маркой «Гвоздика» (Carnation). Такие баночки до сих пор продаются в странах Азии. Он владел комиссионной торговой конторой, которая занималась поставками концентрированного жидкого молока в Россию, отправляя партии продукции по территории страны - Дальнему Востоку, Сибири и даже в Санкт-Петербург. И, судя по длительности пребывания, преуспел в этом деле, потому что здесь была хорошо выстроена логистика поставок, - поясняет Андрей Сидоров. И исправляет несколько неточностей.

- Карл Лагерфельд не был представителем фирмы «Нестле», как иногда утверждается, и тем более не продавал «сгущенку», - подчеркивает Андрей Юрьевич. - Если быть до конца точным, то представителем «Нестле» во Владивостоке в то время был Леопольд Фердинандович МЕЙЕР, а сама торговая марка «Гвоздика» была куплена «Нестле» лишь в 1985 году. Соответственно, не проживал он во Владивостоке по ул. Светланская, где как раз и находилась в то время контора «Нестле». И эти две компании тогда были конкурентами.

Удалось выявить и адрес, по которому Отто Лагерфельд проживал во Владивостоке. Это улица Павловская, переименованная в 1935 году в Трудовой переулок. Он жил в одном из домов, выстроенном на участке запасного унтер-офицера Якова Петровича ТАГУНОВА. В частности, у жилых строений, где жил Лагерфельд, были номера 9 и 11. Сохранилась подлинная фотография, которую Андрей Сидоров предоставил для публикации «Золотому Рогу».





В центре кадра одноэтажный дом - дом Тагуновых, где жил Христиан-Людвиг-Отто Лагерфельд, отец кутюрье.

В настоящее время на месте дома, где жил Лагерфельд, стоит Государственный исторический архив ДВ (Алеутская,10А), в котором и хранятся документы о его пребывании в России - такое замечательное стечение обстоятельств.

По мнению краеведа, скорее всего Отто нравилось жить во Владивостоке, потому что здесь была довольно большая немецкая община, певческий клуб, неплохой бизнес, он был молод и успешен. Не случись война, он, наверное, здесь бы и остался.

«Шпион» - выйди вон!

Процветающую жизнь немецкого коммерсанта в России прервала война. Когда 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, Лагерфельд пишет прошение русским властям, желая выехать через Японию в Америку: «Я пришел к заключению, что с прекращением торговых операций с Лондоном и Гамбургом нормальное течение моей деятельности продолжаться не может». Но уже 3 августа вместе с другими «нежелательными» элементами Отто был арестован и 4 августа передан коменданту крепости Владивосток для содержания на гауптвахте на острове Русский (мыс Ларионова). А 10 августа его как лицо, подозреваемое в «шпионстве», переводят во Владивостокскую областную тюрьму на Николаевском проспекте (ныне Партизанском).

В числе других нежелательных элементов (в группе из 8 немцев и 1 австрийца) 26 августа этапным порядком Отто отправляют в распоряжение иркутского губернатора, который определяет Лагерфельда на поселение в Якутскую область. Известно, что, находясь в ссылке в Якутии, коммерсант подавал прошение о принятии им русского подданства, но приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти 23 сентября 1914 года начертал на прошении резолюцию «отклонить». Так что последующие четыре года Лагерфеьд провел на поселении в г. Верхоянске, известном своим суровым климатом.

И лишь когда закончилась война, ему было дозволено выехать в Германию. Во Владивосток он больше не вернулся. В 1919 году в Гамбурге Отто Оттович учреждает свою собственную компанию Lagerfeld & Co, продолжая заниматься импортом концентрированного молока длительного хранения. У краеведа есть предположение, что Лагерфельду удалось сохранить свои деньги в банках Америки. Во всяком случае, в 1923 году он разрабатывает свою собственную марку концентрированного молока – «Счастливый клевер» (Glücksklee), а в 1925 году создает и одноименную компанию, которая начала производство в городе Нойштадт в округе Восточный Гольштейн.

Компании удалось пережить все сложности Второй мировой войны и после ее окончания вновь занять ведущее место на молочном рынке Германии. В 1957 году Отто Лагерфельд вышел в отставку и провел последние годы жизни в городе Баден-Баден, где и скончался 4 июля 1967 года. В это время его сын Карл, в молодом возрасте покинувший Германию и обосновавшийся в Париже, шаг за шагом уверенно покорял модный Олимп.

История не имеет сослагательного наклонения. Но если предположить иной ее ход… Пожалуй, прав историк моды Александр ВАСИЛЬЕВ в одном - останься Отто Лагерфельд во Владивостоке, его сын Карл мог бы родиться у нас, но тогда он вряд ли бы стал дизайнером, потому что для этого нужна особая среда. Владивосток с этой точки зрения - не самое лучшее место для развития индустрии моды, у нас и населения маловато, и культурные традиции только формируются.

Есть у краеведов и еще одно предположение, иного порядка. Когда Отто Лагерфельд жил в России, ему было 26-37 лет. Молодой, здоровый мужчина, явно не монах… Возможно, у него все-таки остались наследники - во Владивостоке или Верхоянске? Но это тема иного разговора.

Отец Лагерфельда продавал во Владивостоке консервированное молоко под маркой «Гвоздика». Удивительно, но такие баночки до сих пор продаются в ряде стран Азии. На фото: вот такая картина появилась во Владивостоке на днях.

КСТАТИ

«Спортивные штаны - это символ поражения»

Для поклонников не только одежды, но и живого ума и острого языка Карла Лагерфельда в 2013 году вышла книга «Мир глазами Карла» (The World According to Karl») - составленный его почитателями сборник «карлизмов», где каждое высказывание – перл. Например:

«Спортивные штаны - это символ поражения. Вы потеряли контроль над своей жизнью и поэтому купили себе спортивные штаны».

«Я думаю, татуировки ужасны. Это как постоянно носить платье pucci».

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.