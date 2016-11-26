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Во Владивостоке День международного студенческого единства собрал 41 делегацию

26 Ноября 2016, 09:31 | Приморье

Во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете 25-26 ноября прошел большой ежегодный праздник

День Международного студенческого единства (ДМСЕ) - фестиваль культур, большая ярмарка. Студенты, сотрудники и гости кампуса ДВФУ смогли познакомиться с традициями, искусством, культурными особенностями и кухней народов мира, представители которых обучаются на о. Русский в Приморье. Этот фестиваль уже седьмой по счёту, и с каждым годом он разрастается, становится всё более красочным и масштабным.


 

 

 

 

Чтобы прочувствовать всю атмосферу и важность этого события для участников, корреспондент газеты «Золотой Рог» поговорил со студентом из Узбекистана  Нодиром Каримовым:

- Это день значит для меня объединение всех народностей в единую, большую семью. Третий год принимаю участие и жду этот праздник с нетерпением и трепетом. Хочется познакомиться с ребятами из других стран и узнать что-то новое для себя, ведь это так интересно познавать культуру других стран и сравнивать со своей. Для меня, как и для каждого участника, очень важно испытать гордость за свою культуру и поделиться этим с другими людьми. Каждая делегация представила свое выступление. У нас было два: девушки танцевали в народных костюмах, а парни поставили андижанскую польку. Репетировали мы месяц по 2 раза в неделю. Старались выкладываться по полной. Выступлением я был очень доволен, но главное, то что зрители остались довольны, ведь всё это для них! На самом мероприятии было очень много стран. Я даже и не думал, что в ДВФУ так много гостей из разных точек мира. В первый день все представляли свои обычаи, еду и т.д., а на второй - уже песни и танцы. Очень интересно наблюдать за всеми участниками, как волновались, как они репетировали перед выступлением, поддерживали друг друга. Мне очень понравились номера от Китая, Азербайджана, Колумбии, Африканских республик, Бангладеш, Якутии и Бурятии. От них шёл драйв и энергия, хочется увидеть это ещё раз. Уже с нетерпением жду ДМСЕ-2017.

Для иностранных студентов ДМСЕ – это большой праздник. Каждый, как и Нодир, испытывает теплые чувства, переживает и с нетерпением ждет этого события. Ведь очень хочется поделиться частью своей культуры, когда живешь в другой стране, а также пообщаться и подружиться с иностранцами, расширить свой кругозор. Как гласит девиз Дня Международного студенческого единства - «Разнообразие в единстве».

Софья ПОДОШВЕЛЕВА. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ДВФУ  праздник 






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