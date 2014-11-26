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В Приморье могут появиться филиалы крупнейших российских музеев
В Приморье возможно появление филиалов таких российских музеев, как Третьяковская галерея и музей Востока. Об этом заявил Губернатор Приморского края в новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток».
Во время своего визита во Владивосток Президент России Владимир Путин на встрече с Губернатором края Владимиром Миклушевским подчеркнул необходимость организации в региональных центрах филиалов известных российских музеев.
«Сегодня идет активная работа по подготовке здания, расположенного во Владивостоке для размещения в нем филиала Эрмитажа. Кроме этого, Президент страны предложил открыть в Приморье еще и филиалы Русского музея, Третьяковской галереи и Музея Востока», - отметил Владимир Миклушевский.
Ранее Президент России в ходе встречи с министром культуры Владимиром Мединским заявил, что музеи не должны хранить произведения искусства в подвалах.
«Необходимо организовывать филиалы таких музеев в региональных центрах Российской Федерации, чтобы не в запасниках лежали произведения искусства, а чтобы люди смотрели», - подчеркнул глава государства.
Также, Владимир Миклушевский сообщил, что в настоящее время для размещения филиала Эрмитажа идет подготовка здания, расположенного во Владивостоке по улице Светланская, 38-40. В частности идет работа по утверждению проекта реконструкции здания, и уже к середине следующего года департамент градостроительства предоставит детально проработанный проект. В нем будет предусмотрено современное оснащение и внутренний интерьер.
Отметим, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой открыть в Приморье филиал Эрмитажа. В июне 2013 года глава региона встретился с директором государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. В ходе встречи директор музея подтвердил интерес к открытию филиала «Эрмитажа» во Владивостоке.
«У нас есть интерес по открытию филиала музея в Приморье. Ведь это российские ворота в Азию», - подчеркнул Михаил Пиотровский.
Эту идею поддержали в Правительстве РФ и Министерстве культуры РФ.
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