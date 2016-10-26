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На Дальнем Востоке только жители и гости Владивостока смогут увидеть уникальный проект
С 1 по 14 ноября во Владивостоке пройдет масштабный культурный и социальный проект «Искусство сохранять», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В честь 175-летия Сбербанк открывает двери музеев по всей стране. Жители и гости Владивостока могут также стать частью уникального проекта «Искусство сохранять». С 1 по 14 ноября с 11:00 до 19:00 (кроме понедельника) в Приморской государственной картинной галерее для всех желающих будет открыт бесплатный вход на выставку произведений русской живописи второй половины XIX – начала XX веков «Городской романс» из собрания Третьяковской галереи.
Выставка «Городской романс» позволяет проследить процесс постепенного роста и расширения популярности романсовой культуры в русском обществе того времени. Представлены произведения В.А. Тропинина, К.Е. Маковского, В.И. Сурикова, И.И. Левитана, В.М. Васнецова, И.Е. Репина, К.А. Коровина и других, рассказали "Золотому Рогу" в Приморском отделении ПАО Сбербанк.
«На Дальнем Востоке для участия в проекте выбран именно Владивосток. Теперь ещё больше жителей и гостей города смогут на время проекта прикоснуться к многообразию и богатству коллекций изобразительного искусства, хранящихся в российских музеях», – поделился Андрей Жарский, заместитель Председателя Дальневосточного банка – управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк.
Всего Сбербанк открывает бесплатный вход для посетителей 18 художественных музеев в 17 городах России. За время акции сотни тысяч людей по всей стране смогут посетить постоянные экспозиции музеев, а также увидеть уникальные выставки, которые формируются специально под данный проект.
Приморская государственная картинная галерея
Владивосток, ул. Алеутская, 12
Выставка «Городской романс» из собрания Третьяковской галереи
вт-вс 11:00 - 19:00, касса до 18:30
пн - выходной
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