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Детская труппа Кабуки из Японии встретится со своими ровесниками во Владивостоке
Во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) участники труппы расскажут ребятам из Владивостока о своей деятельности: покажут видео выступлений и сыграют на музыкальных инструментах, используемых во время представлений кабуки. В свою очередь, русские дети познакомят японцев с музыкой и танцами России.
Во всероссийский детский центр «Океан» (ул. Артековская, 10) вместе с детской труппой отправятся и взрослые актеры Кабуки — Итикава Садандзи IV и Итикава Цутаносукэ. Участники летней смены, приехавшие во Владивосток из разных уголков России, узнают об истории Кабуки, увидят концерт японских ребят и станут участниками мастер-класса по основам сценического движения в стиле Кабуки.
28-29 июля в 18:00 у жителей и гостей Владивостока будет возможность увидеть детскую труппу из Огано со своим спектаклем в Приморской филармонии. Зрителям покажут «Историю братьев Сога — встреча в дворце самурая Кудо» с русскими субтитрами. Это рассказ о двух братьях, потерявших отца 18 лет назад и желающих отомстить за его убийство. Для представления во Владивостоке костюмы и сценическое оборудование привезут из Японии — это позволит создать настоящую атмосферу японского театра Кабуки.
Детский спектакль станет частью концертов театра Кабуки во Владивостоке. На сцену филармонии также выйдет легендарная «звезда» Кабуки — актер Итикава Садандзи IV – и представит праздничный танец «Журавль и черепаха» в гербовом национальном костюме. Актер Итикава Цутаносукэ исполнит в стиле «онна-гата» танец «Дух глицинии» в женском гриме.
Кроме концертов, во Владивостоке пройдет мастер-класс по основам сценического движения в Кабуки для актеров и студентов театрального факультета. Об истории гастролей театра Кабуки в СССР можно будет узнать на открытых лекциях Хиоки Такаюки, доцента женского университета Сираюри.
Организаторами выступлений Кабуки являются Министерство иностранных дел Японии, Генеральное консульство Японии во Владивостоке и Ассоциация «Япония и Владивосток»
Билеты на концерты 28-29 июля можно купить в кассах Приморской филармонии, а также на https://www.vl.ru/afisha/vladivostok/event/96605. Цена билетов 200-600 рублей.
Фото ©KIYOFUMI YAMAGUCHI.
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