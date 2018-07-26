www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
АТР
Распечатать

Детская труппа Кабуки из Японии встретится со своими ровесниками во Владивостоке

26 Июля 2018, 11:49 | Приморье
28 и 29 июля во Владивостоке в большом зале Приморской филармонии пройдут представления актеров японского национального театра Кабуки, посвященные 90-летию гастролей в России. Это событие продолжит ряд мероприятий во Владивостоке в рамках Года Японии в России. В гастролях примет участие и детская труппа из города Огано. Дети выступят со спектаклем «История братьев Сога — встреча в дворце самурая Кудо» и встретятся со своими ровесниками.

Во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) участники труппы расскажут ребятам из Владивостока о своей деятельности: покажут видео выступлений и сыграют на музыкальных инструментах, используемых во время представлений кабуки. В свою очередь, русские дети познакомят японцев с музыкой и танцами России.

Во всероссийский детский центр «Океан» (ул. Артековская, 10) вместе с детской труппой отправятся и взрослые актеры Кабуки — Итикава Садандзи IV и Итикава Цутаносукэ. Участники летней смены, приехавшие во Владивосток из разных уголков России, узнают об истории Кабуки, увидят концерт японских ребят и станут участниками мастер-класса по основам сценического движения в стиле Кабуки.

28-29 июля в 18:00 у жителей и гостей Владивостока будет возможность увидеть детскую труппу из Огано со своим спектаклем в Приморской филармонии. Зрителям покажут «Историю братьев Сога — встреча в дворце самурая Кудо» с русскими субтитрами. Это рассказ о двух братьях, потерявших отца 18 лет назад и желающих отомстить за его убийство. Для представления во Владивостоке костюмы и сценическое оборудование привезут из Японии — это позволит создать настоящую атмосферу японского театра Кабуки.

Детский спектакль станет частью концертов театра Кабуки во Владивостоке. На сцену филармонии также выйдет легендарная «звезда» Кабуки — актер Итикава Садандзи IV – и представит праздничный танец «Журавль и черепаха» в гербовом национальном костюме. Актер Итикава Цутаносукэ исполнит в стиле «онна-гата» танец «Дух глицинии» в женском гриме.

Кроме концертов, во Владивостоке пройдет мастер-класс по основам сценического движения в Кабуки для актеров и студентов театрального факультета. Об истории гастролей театра Кабуки в СССР можно будет узнать на открытых лекциях Хиоки Такаюки, доцента женского университета Сираюри.

Организаторами выступлений Кабуки являются Министерство иностранных дел Японии, Генеральное консульство Японии во Владивостоке и Ассоциация «Япония и Владивосток»

Билеты на концерты 28-29 июля можно купить в кассах Приморской филармонии, а также на https://www.vl.ru/afisha/vladivostok/event/96605. Цена билетов 200-600 рублей.

Фото ©KIYOFUMI YAMAGUCHI.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: кабуки  год японии  Япония  театр 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru