Приморская Мариинка ломает культурные стереотипы

Национальная гордость привлекает в край не только туристов, но и деятелей искусства всего мира

Приморская сцена Мариинского театра, с момента открытия в 2016 году (до этого – Приморский театр оперы и балета), превратилась в центр культурного отдыха приморцев и гостей края. Как отмечают представители туристской отрасли, Мариинский театр представляет собой национальную гордость, так что с момента открытия его Приморской сцены в сознании жителей Владивостока и края многое изменилось.

Приморская сцена Мариинского театра является одним из крупнейших культурных центров Дальнего Востока. Здесь регулярно проходят спектакли и концерты в исполнении труппы Приморской сцены, а также выступления ведущих приглашенных звезд из России, стран Азии, Европы и Америки. Важнейшим событием в регионе является ежегодный Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», участниками которого в 2016 и 2017 годах стали более 800 всемирно известных коллективов, инструменталистов, солистов балета и оперы. III Международный фестиваль «Мариинский» пройдет во Владивостоке с 24 июля по 8 августа 2018 года. Программа будет не менее яркой и насыщенной, чем в предыдущие годы.





Азиаты едут на балет

«Город, принимающий гостей, хочет гордиться собой. С этой точки зрения Приморская сцена Мариинского театра – та самая национальная гордость, которая позволяет приморцам чувствовать себя более достойно, расправить плечи, принимая гостей. Конечно же, мы понимаем, что Приморская сцена Мариинского театра создана главным образом для жителей края, и уже потом – для туристов. Но мы также видим, что и туристы проявляют к этому объекту неподдельный интерес: азиатам теперь не нужно ехать далеко на запад России, чтобы прикоснуться к искусству русского балета, причаститься к нашей культуре – все есть здесь, во Владивостоке. Более того, для туристов из некоторых стран, например, из Республики Корея, театр имеет специальную программу», - говорит представитель туротрасли.

Приморская сцена Мариинского театра тесно сотрудничает с консульствами стран АТР, к примеру, при поддержке Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра артисты Государственного национального центра народного и исполнительского искусства Республики Корея (Namwon National Gugak Center) 6 июня представляли традиционную корейскую оперу «Верная Чхунхян». В зале, кроме русскоязычной публики и представителей корейской диаспоры края, присутствовали и туристы из Республики Корея, которым интересна реакция русской публики на их национальное искусство.

Еще один инструмент, позволяющий популяризировать Приморскую сцену Мариинского театра среди аудитории стран АТР – это масштабные гастроли, с которыми коллектив театра навещает азиатские страны. Так, еще в 2017 году петербургский коллектив театра (балетная труппа и Симфонический оркестр) в сопровождении Валерия ГЕРГИЕВА отправились в трехнедельный тур в Японию, Республику Корея, Китай, а также во Владивосток, Уссурийск и Южно-Сахалинск, чтобы в рамках Второго Международного фестиваля «Мариинский» представить публике свой легендарный репертуар, к примеру, балет Петра Чайковского «Спящая красавица», Симфонию №5 Чайковского, Прелюдию к «Послеполуденному отдыху Фавна» и другие.

30% гостей театра сегодня – иностранные туристы. Напомним, что туризм в Приморье становится доступнее в рамках программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы».

«Интерес к событиям театра возрастает с каждым годом как у жителей края, так и у туристов из России и разных стран мира. 30% от числа зрителей, посетивших театр в 2017 году, составили иностранные граждане. Подавляющее большинство – представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Приморская сцена Мариинского театра ведет активную работу по информированию иностранных граждан - через сотрудничество с туристическими компаниями и участие в международных туристических выставках (как например, Тихоокеанский туристический форум PITE). Огромную долю полиграфической продукции театр переводит на иностранные языки: на английский, китайский, корейский и японский, - отмечают в пресс-службе.

Фестиваль регионального масштаба

Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» - ежегодное событие, охватывающее крупные центры Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Третий фестиваль также откроется с гастролей балетной труппы Мариинского театра. Центральным городом проведения фестиваля с 24 июля по 8 августа станет Владивосток. В этом году участниками фестиваля станут прославленные танцовщики и танцовщицы с мировыми именами, а также молодые талантливые исполнители: Екатерина КОНДАУРОВА, Надежда БАТОЕВА, Кристина ШАПРАН, Рената ШАКИРОВА, Тимур АСКЕРОВ, Кимин КИМ, Владимир ШКЛЯРОВ, Константин ЗВЕРЕВ и многие другие. Некоторые балеты разных эпох, например, «Дон Кихот», «Времена года», «Золушка», будут показаны на Дальнем Востоке впервые.

Фестиваль откроют показы балета «Дон Кихот» Людвига МИНКУСА в хореографии Александра ГОРСКОГО по мотивам спектакля Мариуса ПЕТИПА (24 и 25 июля). Классическая постановка соберет на Приморской сцене мощный исполнительский состав. Спектакль приурочен к празднованию 200-летия Мариуса Петипа.

26 и 27 июля состоится владивостокская премьера балета «Времена года» на музыку Макса Рихтера (по мотивам Антонио Вивальди) в постановке Ильи ЖИВОГО. Эскиз к двухактному балету «Времена года» - одноактный балет SeasonS - был с успехом представлен в рамках I Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» в 2016 году. Спустя два года зрители смогут увидеть полноценную работу молодого хореографа. В главных партиях: прима-балерина Екатерина Кондаурова и солист Роман БЕЛЯКОВ (26 июля), солисты Кристина Шапран и Константин Зверев (27 июля).

На Приморской сцене Мариинского театра в дни фестиваля состоится также премьера балета Сергея ПРОКОФЬЕВА «Золушка» в постановке одного из самых востребованных современных хореографов Алексея РАТМАНСКОГО. Первый большой балет Ратманского, сочиненный специально для Мариинского театра в 2001 году, уже много лет пользуется неизменным вниманием петербургских зрителей, привлекая ироничной и яркой интерпретацией масштабной партитуры Сергея Прокофьева.

«Топовые» амбиции

Приморская сцена Мариинского театра признана одним из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Напомним, что здание театра было построено в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Самый крупный культурный проект региона - Международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» - Приморская сцена представила в 2016 году. Тогда в программе фестиваля выступили ведущие исполнители мировой оперы, балета и инструментальной музыки из России, стран АТР, Европы, США. В итоге фестиваль вызвал настолько ощутимый интерес как среди туристов, так и среди музыкального сообщества Азии, что руководством театра было решено сделать событие ежегодным летним музыкальным форумом. Формат форума, по словам организаторов, позволяет не только дарить публике искусство, но и обсуждать актуальные тренды и проблемы музыкальной среды Дальнего востока и стран АТР. Сейчас фестиваль, проходящий на Дальнем Востоке, метит в ТОП лучших событийных проектов России, которые получат статус «Национального события 2018», а также крупную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com. Сейчас фестиваль числится в национальном календаре событий на 2018 год, среди которых содержится еще около 50 приморских мероприятий.

При этом фестиваль, как и наличие самой Приморской сцены Мариинского театра, позволяет постепенно переломить стереотип о том, что вся культурная повестка России сосредоточена на ее западе. Так, во Владивостоке продолжается работа по формированию и совершенствованию собственной балетной труппы: число танцоров в балетной труппе Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке собираются увеличить до 100 человек. Пока что в труппе около 60 танцоров, а в самом начале работы Приморской сцены их было 30.

ПРОБЛЕМА

- Далеко не каждая турфирма захочет убивать свой автобус, чтобы привезти группу туристов в отдаленный район края. До Тернея придется ехать 14 часов, а малая авиация еще недостаточно развита в Приморье. Например, в зимний период у меня «слетело» два фототура из-за того, что «Аврора» отменила рейсы. В итоге, мы имеем то, что имеем: как только в дело вмешивается логистика, туризм заканчивается.

На фото: Посещение Приморской сцены Мариинского театра стало обязательным местом встреч местного и заезжего бомонда.

Фото ЛЮБОВИ ХМЕЛЕВСКОЙ.