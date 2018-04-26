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Во Владивостоке прозвучит последний аккорд "Дальневосточной весны"
Заключительный концерт XXVII фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна» пройдет в Приморской краевой филармонии 27 апреля
Традиционный фестиваль «Дальневосточная весна» в год 80-летия Приморского края сделал особый акцент на творчестве местных мастеров искусств и тех, кто делает на этом поприще свои первые, но уже значительные шаги, рассказали корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» в Приморской краевой филармонии.
По словам директор филармонии Анны АЛЕКО, три программы были фестиваля подготовлены совместно с Дальневосточным институтом искусств. Одна из них будет представлена в заключительный день, это концертное исполнение оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» (Чио-чио-сан) – молодые исполнители, студенты кафедры сольного пения ДВГИИ выступят в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра под руководством главного дирижера, Заслуженного артиста РФ Анатолия СМИРНОВА. Кроме того, одну из партий исполнит гостья из Японии, лауреат международных конкурсов Шимура МАИ.
В заключительный день фестиваля прозвучит также Концерт для скрипки с оркестром Н. ПАГАНИНИ – хороший завершающий аккорд для всех любителей музыкальной классики.
Фото автора.
Ирина БАРАННИК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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