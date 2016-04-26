Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке издана книга о путешествии по Транссибу Эдварда Кларка
Накануне Всемирного дня книг и 125-летия закладки Транссиба издательство «Валентин» выпустило в свет новую книгу историко-краеведческого направления «Великая Сибирская железная дорога. Что я увидел во время поездки» Фрэнсиса Эдварда КЛАРКА. Она вызвала большой интерес у посетителей «Библионочи», проходившей 22 апреля во Владивостоке. А также - во время встречи книголюбов с учредителем издательства, членом Союза писателей России Валентином ПАКОМ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Российский читатель впервые получит возможность познакомиться с увлекательным путешествием, которое совершил д-р Кларк вместе с женой и 12-летним сыном. В 1900 году он решил проехать из Бостона в Лондон напрямик - по еще не полностью достроенному Транссибу через всю Сибирь на поезде и на речных пароходах.
Получилась приключенческая повесть, полная живых картин, колоритных деталей, проницательных замечаний и рассуждений о России, ее нравах, культуре того времени. Книга богато иллюстрирована фотографиями, сделанными 116 лет назад, картой, а также кратким русско-английским разговорником, который подготовила для путешественников Элеонора ПРЕЙ.
Особого внимания заслуживает тот факт, что путешествие из Владивостока до Лондона заняло 44 дня. Книга Фрэнсиса Эдварда Кларка была издана в 1904 году в Лондоне на английском языке и с тех пор не переиздавалась.
Приобрести книгу «Великая Сибирская железная дорога. Что я увидел во время поездки» можно в издательстве «Валентин» по адресу: г. Владивосток, пр-т Красного знамени, 59, офис 4п. Тел. для справок: (423) 245-77-95; e-mail: anna_zil@mail.ru.
Лариса РЕКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Роль культуры в развитии Дальнего Востока обсудят в рамках IV Восточного экономического форума
- Музыканты из Японии выступят на фестивале "Мариинский" во Владивостоке
- Актеры театра Кабуки проведут во Владивостоке мастер-класс
- Концерт, завершающий 79-й сезон Приморской краевой филармонии, стал анонсом юбилейного сезона
- Александр Васильев привез во Владивосток выставку нарядов кинозвезд
- Стала известна культурная программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Во Владивостоке фильмом закрытия кинофестиваля "Меридианы Тихого" станет драма с Данилой Козловским
- Приморские художники представили коллективный портрет Владивостока
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- Галерея "Арка" представила печать на шелке
Новости раздела
- Фрегаты берут курс на Приморье
- Фестиваль "Владивостокская крепость" принимает международный формат
- Китайцы променяли Мариинку на шопинг
- Развлечения с размахом
- В Находке покажут "Путь российского угля"
- "Владивосток - мое самое лучшее воспоминание"
- Дети Владивостока приняли участие в акции "Кораблик мечты"
- Музеи лишними не бывают
- Роль культуры в развитии Дальнего Востока обсудят в рамках IV Восточного экономического форума
- Летние сны Янины Николайчук
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года