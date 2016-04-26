Во Владивостоке издана книга о путешествии по Транссибу Эдварда Кларка

Накануне Всемирного дня книг и 125-летия закладки Транссиба издательство «Валентин» выпустило в свет новую книгу историко-краеведческого направления «Великая Сибирская железная дорога. Что я увидел во время поездки» Фрэнсиса Эдварда КЛАРКА. Она вызвала большой интерес у посетителей «Библионочи», проходившей 22 апреля во Владивостоке. А также - во время встречи книголюбов с учредителем издательства, членом Союза писателей России Валентином ПАКОМ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Российский читатель впервые получит возможность познакомиться с увлекательным путешествием, которое совершил д-р Кларк вместе с женой и 12-летним сыном. В 1900 году он решил проехать из Бостона в Лондон напрямик - по еще не полностью достроенному Транссибу через всю Сибирь на поезде и на речных пароходах.





Получилась приключенческая повесть, полная живых картин, колоритных деталей, проницательных замечаний и рассуждений о России, ее нравах, культуре того времени. Книга богато иллюстрирована фотографиями, сделанными 116 лет назад, картой, а также кратким русско-английским разговорником, который подготовила для путешественников Элеонора ПРЕЙ.

Особого внимания заслуживает тот факт, что путешествие из Владивостока до Лондона заняло 44 дня. Книга Фрэнсиса Эдварда Кларка была издана в 1904 году в Лондоне на английском языке и с тех пор не переиздавалась.

Приобрести книгу «Великая Сибирская железная дорога. Что я увидел во время поездки» можно в издательстве «Валентин» по адресу: г. Владивосток, пр-т Красного знамени, 59, офис 4п. Тел. для справок: (423) 245-77-95; e-mail: anna_zil@mail.ru.

Лариса РЕКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.