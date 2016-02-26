В Приморье привезут шедевры Третьяковки

Первая выставка Третьяковской галереи пройдет в Приморье в этом году. В свою очередь, экспонаты Приморской картинной галереи отправят в знаменитый государственный музей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В то время как в Приморье ведется поиск помещений под размещение филиалов ведущих музеев страны, Государственная Третьяковская галерея и Приморская государственная картинная галерея реализуют два крупных совместных выставочных проекта, рассказали в краевом департаменте культуры. В год 160-летия Государственной Третьяковской галереи шедевры из ее коллекции впервые отправятся на Дальний Восток.

«В этом году в Приморской государственной картинной галерее пройдет выставка «Городской романс», которая представит 67 музейных экспонатов русского искусства XVIII - начала XX веков из собрания первого в России музея национальной художественной школы», - сообщили в ведомстве.

А в сентябре - декабре 2016 года в залах Государственной Третьяковской галереи в рамках выставочного проекта «Золотая карта России» планируют показать 57 полотен Приморской государственной картинной галереи. Наш край представит собрание живописных и графических работ XVIII - начала ХХ века.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.