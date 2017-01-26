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"Эрмитаж - Владивосток" открывает выставку группы ПАЗАРХ "Легче сказанного"
Во Владивостоке 28 января (суббота) в 17.00 в выставочном зале будущего Центра «Эрмитаж - Владивосток» (ул. Светланская, 38/40) состоится открытие выставки группы ПАЗАРХ «Легче сказанного» (живопись, пастель, дерево, шелк).
«Пазарх» — это группа единомышленников из Латвии, Грузии и России, объединённых творчеством уже много лет. Это 48-я выставка в истории группы, которая ведет свое начало с 1999 года. Основой первой выставки стала серия алтайских эскизов, затем выставлялись деревянные панно, батик, пастель и войлок.
Выставки с успехом проходили в Тбилиси, Риге, Даугавпилсе, Кримулде, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Уссурийске, Находке, Москве, Владимире, Валке, Местии. Творчество группы ПАЗАРХ уже было представлено во Владивостоке в 2001, 2002, 2005 годах.
Выставка «Легче сказанного» в нашем городе является частью большого турне: Валка – Новосибирск – Хабаровск – Владивосток - Санкт-Петербург.
На выставке представлено более 50 произведений, выполненных в разных техниках.
Ключ или стиль, в котором трудится группа, сами художники определяют как «детскую реальность, запечатлённую в форме». И главным событием Пазарху видится диалог зрителя с произведением, «…то, на что зритель потом сможет опереться через свой диалог с Предметом… Качество материала обязательно проявляется в силе звучания Предмета, и, конечно, его судьбе, поэтому в своей работе мы используем только натуральные материалы – дерево, камень, шерсть, шёлк и металл. Присутствие в группе людей нескольких профессий позволяет коснуться тем, требующих «объёмного» раскрытия смысла или глубины Случающегося».
Организаторы приглашают жителей и гостей Владивостока на встречу с удивительным мифопоэтическим миром ПАЗАРХА, в котором Слово и Образ представлены в гармонии, передавая в ритмах и формах красоту разных культур.
Ранее выставка была представлена в Дальневосточном федеральном университете.
Выставка открыта ежедневно с 12.00 до 20.00 в выставочном центре «Эрмитаж – Владивосток» по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 38/40, цена билета - 100 руб. Телефон для справок: (413)241-06-10
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