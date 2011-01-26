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Календарь памятных дат и событий по Приморскому краю на 2011 год готов к презентации
28 января в 16.00 во Владивостоке в Приморской государственной публичной библиотеке (ПГПБ) им. М.А. Горького состоится презентация "Календаря памятных дат и событий по Приморскому краю" на 2011 год.
Пользователям этого справочного издания, подготовленного ПГПБ им. М.А. Горького, предложен не только традиционный книжный формат, но и виртуальная версия с поиском на сайте библиотеки (
Не только известные фамилии, яркие факты или выстоявшие в рыночной экономике предприятия привлекают внимание составителей календаря, но и оставившие свой след в истории края менее знаменитые люди, когда-то могущественные заводы, важные для своего времени события. Для литературной общественности Владивостока и Приморского края интерес представляют 110-летие со дня рождения А. Фадеева, юбилеи прозаиков Л. Князева, В. Пожидаева, В. Щербака, П. Ткаченко, поэтов Б. Лапузина, И. Кравченко, А. Егорова, Г. Фокина, И. Шепеты, В. Гундаревой, Р. Ивнева.
Отдельный материал посвящен 100-летию со дня рождения нашего земляка, прозаика-документалиста Валерия Янковского, ушедшего из жизни в 2010 году. Юбилей народного артиста РСФСР Льва Ткачева вновь напомнит о замечательных чтецких программах этого выдающегося артиста, городских литературных вечерах, на которых традиционно звучал его голос.
В архитектурной среде с большим уважением произносятся имена будущих юбиляров - С.Степанова, многие годы проработавшего главным архитектором «Приморгражданпроекта», и В. Обертаса, вырастившего целую плеяду настроенных на творческую работу учеников.
Сегодня много делается для возрождения сельского хозяйства страны, разрабатываются программы, выделяются средства. Мы судим об этом по тому, что происходит в агропромышленном секторе края. В связи с этим материал к 100-летию Приморского сельскохозяйственного общества, учредителями которого выступили известные сельские хозяева, агрономы, предприниматели, такие как М.И. Янковский, Л. Худяков и другие, очень современен для желающих «широко развивать культурное сельское хозяйство».
Страницы календаря поведают также и о драматических событиях, связанных со становлением ветеринарной службы в крае и роли в этом первого областного ветеринара Д. Корсака. Актуально звучит сегодня 100-летняя дата со времени проведения обследования крестьянских хозяйств Приморской области. Его результаты нашли отражение в пятитомном фундаментальном труде «Материалы по обследованию…», своего рода образце исследования сельской экономики на региональном уровне. Интересна статья о Н.А. Крюкове, агрономе , который принимал активное участие в организации и проведении Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде в 1896 г. Тогда умелые промышленники и хозяйственники из Приморской области получили золотые, серебряные и бронзовые медали.
В 2011 году предстоит отметить 120-летие с момента основания знаменитого старцевского имения «Родное» на острове. Путятин.
Среди учреждений культуры юбилеи отпразднуют Приморская государственная картинная галерея и Приморская краевая детская библиотека. В календаре представлены материалы о художественном руководителе Приморского драматического театра им. А.М. Горького в 1937-1939 гг. А. Надеждове, фотохудожниках А. Ештокине и Ю. Луганском, о театральном критике Г. Островской, искусствоведе Л. Варламовой, о народном художнике России И. Рыбачуке, директоре музея «Владивостокская крепость» Н. Полозовой. Отразил календарь и годы становления программы «Новые имена», отмечающей свое 20- летие, Приморского представительства Российского Фонда культуры.
В научном мире предстоят юбилеи не только отдельных институтов ДВО РАН: истории, археологии и этнографии народов ДВ, географии, химии, автоматики и процессов управления, но и замечательных ученых: историков А. Крушанова, Г. Куцего, Б. Мухачева, Ю. Аргудяевой, И. Стрюченко, Ю. Осипова, Е. Верисоцкой, О. Еланцевой, Д. Бродянского; директора ТИГ, академика П. Бакланова, академика А. Ханчука, академика РАН А. Жирмунского, всемирно известного ученого И. Брехмана, президента ДВГТУ Г. Турмова. Подготовлены справки о двух бывших ректорах ведущих вузов края – МГУ им. Г.И. Невельского и ДВГТУ, докторах технических наук В. Седых и Б. Титаеве.
Юбиляры среди промышленных предприятий – ОАО «Прогресс», заводы – Находкинский судоремонтный, Уссурийский кислородный, Владивостокский фарфоровый, Новоспасский цементный; АртемГРЭС, ОАО «Примортрансстрой», ОАО «Дальхимпром», Седанкинский гидроузел и др.
Статья о первом на Дальнем Востоке съезде изобретателей, который 80 лет назад состоялся во Владивостоке, наверняка озадачит вопросом - а как сегодня поживает изобретательство в городах и районах края?
Как всегда внимателен календарь к знаменательным датам жизни городов и территорий Приморского края. Впереди - 145-летний юбилей одного из старейших городов края - Уссурийска, его глава С. Рудица – выпускник юбиляра - Уссурийского аграрного техникума (ранее сельскохозяйственная школа в Никольск-Уссурийском, училище, техникум).
Отметят еще одну веху в своей истории Большой Камень, село Владимиро-Александровское, поселок Славянка, село Безверхово (ранее – Сидеми) и другие муниципальные образования.
С 2011 года издание "Календаря памятных дат и событий по Приморскому краю" включено в производственные планы издательства «Валентин».
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