Жителей и гостей Владивостока приглашают в Музей им. В.К. Арсеньева

Персональная выставка Джона Кудрявцева «Письмо самому себе» (ВХОД ВО ВСЕ ДНИ СВОБОДНЫЙ) <… Прекрасный Джон Кудрявцев, добрый и светлый человек, мудрый философ и талантливый художник. Он был одним из близких друзей музея, в коллекции которого более ста его работ, и все они в разные годы безвозмездно подарены автором. В его наследии – офорты, рисунок, прекрасные образцы книжной графики. В багаже – более двух десятков коллективных и пять персональных выставок. Он выдумывал необычные сюжеты и создавал новые техники, иллюстрировал книги и с удовольствием рисовал карикатуру. Называл программу своего творчества «Землёй снов». Писал так, чтобы всегда оставалось в его работах что-то недосказанное, что-то такое, что даст возможность отозваться каждому из нас…>