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Жителей и гостей Владивостока приглашают в Музей им. В.К. Арсеньева

25 Ноября 2016, 16:50 | Приморье

Приморский государственный музей имени В.К. Арсеньева приглашает жителей и гостей Владивостока в гости всей семьей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Программа событий 28 ноября – 4 декабря
 

Главный корпус Приморского музея

ул. Светланская, 20, 8 (423) 2-411-173

Ежедневно с 10:00 до 19:00

  • Персональная выставка Джона Кудрявцева «Письмо самому себе» (ВХОД ВО ВСЕ ДНИ СВОБОДНЫЙ) <…Прекрасный Джон Кудрявцев, добрый и светлый человек, мудрый философ и талантливый художник. Он был одним из близких друзей музея, в коллекции которого более ста его работ, и все они в разные годы безвозмездно подарены автором. В его наследии – офорты, рисунок, прекрасные образцы книжной графики. В багаже – более двух десятков коллективных и пять персональных выставок. Он выдумывал необычные сюжеты и создавал новые техники, иллюстрировал книги и с удовольствием рисовал  карикатуру. Называл программу своего творчества «Землёй снов». Писал так, чтобы всегда оставалось в его работах что-то недосказанное, что-то такое, что даст возможность отозваться каждому из нас…>

 

3 декабря (суббота):

  • 12:00 – мастер-класс «Крадущийся тигр, затаившийся филин» (6+). Во время занятия ребята узнают о редких животных Приморского края, на основе экспозиции музея, а так же нарисуют настоящую почтовую открытку, при помощи специальной технологии, которую можно отправить по почте в любой уголок России.
     

  • 14:00 – тематическая экскурсия «Археология Приморья» (12+). Проходит в одноимённом зале. Хронологически последовательные разделы – Палеолит, Неолит, Эпоха бронзы, Железный век, Племена Мохэ и Государство Бохай, Империя Цзинь и государство Дун Ся – представлены предметами, отражающими духовный и материальный мир древнего и средневекового населения Приморья. Среди них такие уникальные экспонаты как окаменелые останки животных ледникового периода из пещеры Географического общества, бронзовые кинжалы и зеркало вождя племени Воцзюй, печати чиновников империи Ицзинь, являющиеся этнографическими памятниками мирового уровня.
     

  • 15:00 – мастер-класс по мультипликации «Человек тайги» – история о Дерсу Узала (7+). На основе исторических фактов и удыгейских сказок, ребята создают сценарий, героев будущего мультфильма и приступают к съёмке! Полученный мультфильм можно будет тут же посмотреть, и после получить на свою электронную почту.

 

4 декабря (воскресенье):

  • 12:00 – познавательно-иг ровая программа с элементами квеста «Почти детективная история» (5+). А можем ли МЫ помочь спасти исчезающие виды животных? Это зависит от каждого из нас. Программа посвящена леопардам, живущим в Уссурийской тайге. Конкурсы, викторины, мастер-класс по оригами.

  • 14:00 – тематическая экскурсия. «Первая экспедиция Н.М. Пржевальского (1867 - 1869 гг.)» (12+) Проходит в зале музея «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII-XIX веках». Экспозиция повествует о том, как страна прирастала новыми землями в обозначенный исторический период, каким образом велось изучение  присоединенных территорий и формирование теоретической базы для их дальнейшего заселения. Зал оформлен в стилистике кабинета исследователя и работает в формате постоянного интерактивного взаимодействия между посетителями и предметами экспозиции. Здесь можно прочесть свиток с текстом реконструкции облика служилых людей Восточной Сибири XVII века, ознакомиться с послужным списком губернатора Муравьева-Амурск ого, копией указа Александра II о присоединении к фамилии Н. Н. Муравьева приставки Амурский и другими документами, копиями карт, предметами различных музейных коллекций,  характерными атрибутами Кабинета. Эти предметы находятся в свободном доступе и открыты для самостоятельного изучения.

  •  

  • 15:00 – Экскурсия-квест «Повелители времени» (7-12 лет) Маршрут проходит по всем постоянным экспозициям, посвящённым истории, культуре города и края. В каждом из залов участникам предстоит выполнить интеллектуальные и творческие задания, найти потерянные части «старинной» летописи Дальнего Востока. Но важно здесь то, что участники не просто весело проведут время − в первую очередь, они узнают историю Приморья. Форма такого познания будет доступной, интересной и «живой». Предварительная запись обязательна.

Музей Города  ул. Петра Великого, 6, 8 (423) 2-225-077, ежедневно с 10:00 до 19:00
 

 

  • Семейная образовательно-и гровая выставка «Рыбий день: Погружаемся на морское дно»
    Попадая в пространство выставки, ребенок становится маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях. Консультации морских биологов позволили «насытить» выставочное пространство точными и интересными фактами и сведениями об обителях морского дна Приморского региона. Игровые задания и модули разрабатывались с учетом возрастных особенностей детей от 3 до 7 лет. В выставочном пространстве созданы условия для общения ребенка с родителями на самые важные темы: страхи, безопасность, дружба, соседство, свое-чужое.

 

  • Выставка «К 125-летию приезда Цесаревича во Владивосток»рассказ об одиннадцати днях пребывания во Владивостоке наследника российского престола. Во время этой поездки были приняты важные для молодого города решения.

  • Заказные программы: «Другой город» – квест по выставке «Вызов забвению», «ПРОкованный город», «Где живут грифоны», «Цветной город», «Морские светофоры», квест-секретики «Где создать музей»

 

 

3 декабря (суббота):

 

  • 14:00 – «Сказки с молоком. Детям» (6+) Серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление. Сказка – кладезь человеческой мудрости.

 

  • 15:00 − игра-путешеств ие «Шли по морю корабли» − в музее играть можно и нужно. Во время игры-путешествия юные посетители попробуют себя в роли пингвинов и фламинго, смогут перевернуть кита посреди океана, научаться вязать морские узлы. Ребята придумают название городу на судне «Америка» и передадут азбукой Морзе секретные послания.

 

4 декабря (воскресенье):

 

  • 12:00 − игра-путешеств ие «Шли по морю корабли»

  • 15:00 – мастер-класс по изготовлению открытки «Отдать швартовые!»

Дом путешественника Арсеньева
ул. Арсеньева, 7б
8 (423) 2-515-853

 

Ежедневно с 10.00 до 19.00

 

 

 

 

 

Дом чиновника Суханова
ул. Суханова, 9
8 (423) 2-432-854

Ежедневно с 10:00 до 19:00


 

  • Выставка «Учебни ки и литература для юношества в царской России». На ней представлена уникальная коллекция дореволюционых учебников, письменных принадлежностей, фотографии гимназий и гимназистов. Люб ой желающий сможет приобрести навыки чистописания пером и чернилами.

     

  • Исторические фотосессии. Фотосессии в стиле второй половины XIX века или 30-40-х годов XX века. Бальные платья и аксессуары предоставляет студия исторического танца «Олирна».

     

  • Заказные детские программы: «Чистописание», «Чайная история», «В гостях у семьи статского советника», «Дотянуться до звёзд»; а также игры –квесты: «Сыщики Владивостока» и «Поход гимназистов».

     


 

3 декабря (суббота):


 

  • 15:00 − программа «Старый патефон» (11+) Знакомство с первыми патефонными пластинками, слушаем старые мелодии.

  • 11:00 – просмотр диафильмов «Волшебный фонарь» (5+). В эту субботу –сказка «сказка «Торт в небе»». В век компьютеров, сотовых телефонов, 3D-телевизоров, интерактивных игрушек предлагаем детям просмотр диафильмов с любимыми сказками, рисова ние любимых сказочных героев под музыкальное сопровождение, ч тение и инсценировку прочитанной сказки. Просмотр диафильмов современные дети буквально принимают за волшебство, которое делает обычный день особенным...

4 декабря (воскресенье):

  • 12:30 – Детская образовательная программа «Дотянуться до звёзд» (6+) В семье Сухановых были свои ученые причастные к космосу — академик Российской академии космонавтики Циолковского, учёный-астроном Александр Григорьевич Суханов и доктор технических наук Константин Георгиевич Суханов. В комнате мальчиков хранится первый телескоп Григория Суханов а. С помощью домашнего планетария можно изучать карту небесного свода и созвездия, а также просто наслаждаться великолепным видом. Красота звездного неба не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

  • 14:00 – Музыкальная гостиная: «Зимний вечер». Дом Сухановых всегда был гостеприимным, в его гостиной часто проходили музыкальные вечера, на которых собирались друзья семьи. Вечера русского романса, проводимые ныне, традицию возродили.
    В программе: Краткий исторический экскурс от Александра Ганенко; старинные, современные и духовные романсы и песни в исполнении Александра Левенко, Галины Усольцевой, Елены Черняевой, Илианы и Сергея Шурпы и других.
    Приглашаются любители русского романса: исполнители, музыканты, слушатели. Если вы хотите принять непосредственное участие в проведении очередного музыкального вечера, обращайтесь к Александру Левенко по телефону: 8-950-291-4859 или по электронной почте:     levenko.am@yande x.ru. Музыкально-поэти ческие вечера русского романса проводятся каждо е первое воскресенье месяца.

  • 15:30 − мастер-класс «Забавная игрушка» (6+). Мастерим своими руками из ткани игрушку-подарок на ёлку.

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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