Приморье хочет стать российским Голливудом

Регион одним из первых предлагает специальные экономические условия для кино и телепроизводства

Приморский край может стать одним из российских регионов, где будут действовать специальные экономические условия для кино и телепроизводства. Переговоры с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) уже ведутся, решение может быть озвучено в следующем году на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

В специальные условия входит возврат части потраченных в регионе средств на съемку фильмов, создание кинокомиссии, которая будет выполнять функцию службы единого окна для организации съемочного процесса, и реализация экспериментальной образовательной программы по дополнительной профориентации молодых специалистов.

В Приморье уже создан прецедент – не так давно во Владивостоке проходили съемки криминальной драмы Ольги ЗУЕВОЙ «На районе», одним из продюсеров которой выступил актер Данила КОЗЛОВСКИЙ, он же играет одну из главных ролей. Производственный бюджет ленты оценивается в 60 млн рублей. В том числе часть средств поступила из бюджета Приморья на компенсацию части затрат кинокомпаний.

Газета «Золотой Рог», Владивосток