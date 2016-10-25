www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.23 р. 100 JPY: 59.9 р.
EUR: 67.73 р. 10 CNY: 91.9 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Приморье хочет стать российским Голливудом

25 Октября 2016, 14:08 | Приморье

Регион одним из первых предлагает специальные экономические условия для кино и телепроизводства

Приморский край может стать одним из российских регионов, где будут действовать специальные экономические условия для кино и телепроизводства. Переговоры с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) уже ведутся, решение может быть озвучено в следующем году на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

В специальные условия входит возврат части потраченных в регионе средств на съемку фильмов, создание кинокомиссии, которая будет выполнять функцию службы единого окна для организации съемочного процесса, и реализация экспериментальной образовательной программы по дополнительной профориентации молодых специалистов.

В Приморье уже создан прецедент – не так давно во Владивостоке проходили съемки криминальной драмы Ольги ЗУЕВОЙ «На районе», одним из продюсеров которой выступил актер Данила КОЗЛОВСКИЙ, он же играет одну из главных ролей. Производственный бюджет ленты оценивается в 60 млн рублей. В том числе часть средств поступила из бюджета Приморья на компенсацию части затрат кинокомпаний.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: бюджет  данила козловский  кино  компенсации 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru