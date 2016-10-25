Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье хочет стать российским Голливудом
Регион одним из первых предлагает специальные экономические условия для кино и телепроизводства
Приморский край может стать одним из российских регионов, где будут действовать специальные экономические условия для кино и телепроизводства. Переговоры с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) уже ведутся, решение может быть озвучено в следующем году на Санкт-Петербургском экономическом форуме.
В специальные условия входит возврат части потраченных в регионе средств на съемку фильмов, создание кинокомиссии, которая будет выполнять функцию службы единого окна для организации съемочного процесса, и реализация экспериментальной образовательной программы по дополнительной профориентации молодых специалистов.
В Приморье уже создан прецедент – не так давно во Владивостоке проходили съемки криминальной драмы Ольги ЗУЕВОЙ «На районе», одним из продюсеров которой выступил актер Данила КОЗЛОВСКИЙ, он же играет одну из главных ролей. Производственный бюджет ленты оценивается в 60 млн рублей. В том числе часть средств поступила из бюджета Приморья на компенсацию части затрат кинокомпаний.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Приморье хочет стать российским Голливудом
- Дальневосточным музыкантам - дальневосточная премия
- Во Владивостоке завершился 14-й Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"
- Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"
- В Приморье открылась выставка под названием "Искусство натюрморта" (Фото)
- Приморцы смогут наслаждаться спектаклями московских и питерских театров
- В Приморье стартовал 14-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" (Фото)
- Билеты на Летний кубок КВН во Владивостоке спекулянты продают по заоблачным ценам
Новости раздела
- Приморье хочет стать российским Голливудом
- Молодежная библиотека открылась во Владивостоке
- Гран-при вручили издательству "Валентин"
- Во Владивостоке презентуют проект "Человек красит место"
- Дальневосточным музыкантам - дальневосточная премия
- "Ростелеком" продлевает акцию "Выгодная фильмотека" в Приморском крае
- В Приморье количество пользователей он-лайн библиотекой Bookmate увеличилось в 1,5 раза
- Первая музыкальная премия Grink Music Awards пройдет во Владивостоке
- Известный актер Александр Кузнецов проведет во Владивостоке открытые лекции
- Сергей Довлатов "вернулся" во Владивосток в день рождения Нины Аловерт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рухнула еще одна страховая компания
- Россияне будут оплачивать чужие налоги
- Обещанные золотые горы приморцам, желающим заработать в Корее, превращаются в пыль
- На примере Приморья и других регионов развеян миф о жуткой дороговизне жизни в Москве
- Аренда в торговых центрах Владивостока дешевеет на глазах
- Из Владивостока можно прямиком улететь на Пхукет
- Во Владивостоке продолжаются поиски тигра, замеченного в жилом микрорайоне
- Приморье захлестнул кадровый голод
- Некоторые приморцы смогут бесплатно посещать океанариум на о. Русском
- В бухтах, омывающих Владивосток, обнаружено более 2,5 тысяч опасных предметов