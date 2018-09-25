- Что такое пластинка? Разбил, и нет ее.

В преддверии 80-летия края приморские ценители музыки получат необычный подарок

К 80-летию Приморского края известный приморский композитор и дирижер Александр ГОНЧАРЕНКО, ныне проживающий в Санкт-Петербурге, решил подарить юбиляру два авторских ретроспективных концерта.

Один из них маэстро планирует исполнить в большом зале Приморской краевой филармонии, другой - в стенах Дальневосточной академии искусств, где он учился в классе знаменитого профессора Олега ШЕПЕЛЯ, и которую окончил в 1975 году. Правда, тогда у этого вуза было другое имя: Дальневосточный государственный институт искусств.

Чтобы реализовать задуманное, Александр Терентьевич, член Союза композиторов России и Союза композиторов Санкт-Петербурга, специально прилетел во Владивосток для репетиций с Тихоокеанским симфоническим оркестром и с биг-бэндом Приморского краевого колледжа искусств.

И хотя композитор очень занят, подготовка к юбилейным мероприятиям отнимает много времени, тем не менее, он выкроил полтора часа в своем плотном рабочем графике на встречу с корреспондентом «Золотого Рога».

Зазнайства в них не было

- Какие произведения войдут в репертуар ваших авторских концертов? Будет ли это абсолютно новая программа, которую мы еще не слышали, или это будет «The best of Goncharenko»?

- Это будут концерты в двух отделениях, в которые войдут мои произведения абсолютно всех жанров, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Например, будет симфоническая музыка, будет камерная музыка в исполнении ансамбля «Элегия» под руководством Леонида ВАЙМАНА. Непременно будет джазовая музыка. Конечно, будут представлены известные в Приморье солисты филармонии Игорь ВОЛКОВ, Людмила ШАЛИНА, Елена БРЫКИНА и другие. Это будет не просто концерт. Это итог моей творческой жизни, начиная с 1961 года, до дня сегодняшнего. Во втором отделении я буду выступать как композитор. Кроме того, я буду петь свои песни. Многие мои песни не может исполнить ни один певец академического плана. Настолько они сложны в джазовом отношении. Профессионалы спеть не могут, а я могу. Потому что я работаю в так называемом третьем направлении в музыке. Это синтез классики, легкой музыки, джаза и джаз-рока. Тут все есть, даже рэп. Чтобы такую музыку писать, надо все изучить: стиль, манеру, штрихи, анализ музыкальных форм. Поэтому современные композиторы не пишут музыку «третьего направления». Сейчас в России таких композиторов, как я, почти не осталось. Был Андрей Яковлевич ЭШПАЙ, был Юрий Сергеевич САУЛЬСКИЙ, с которыми я дружил много лет. Но их уже, к сожалению, нет. Еще жив Анатолий КАЛЬВАРСКИЙ. Он старше меня на два года, и тоже живет в Санкт-Петербурге. Это такой дока! И я его очень уважаю. Слава богу, что он еще живой.

- Вы называете имена, которые, пожалуй, знает любой культурный человек в нашей стране. Что это были за личности? Как они, жители столицы, воспринимали вас, композитора с периферии?

- Это были простые и очень отзывчивые люди. Андрей Эшпай мне много помогал, даже когда я уже был принят в Союз композиторов Советского Союза в 1980 году. Без ложной скромности скажу, что он считал меня одним из самых талантливых молодых композиторов. Дружеские отношения у меня сложились с Тихоном ХРЕННИКОВЫМ.

Это был человечный человек, сейчас таких редко встретишь. В те времена Хренников был мэтром всесоюзного масштаба, многократно награжденный различными премиями, в том числе Государственными и Ленинскими. При этом в нем не было ни капли снобизма или зазнайства. Тихон Николаевич был безотказный человек. Однажды он помог мне, когда я сильно заболел, и врачи во Владивостоке не могли поставить диагноз. Я прилетел в Москву и сразу пошел к Хренникову.

- Помогите, - говорю, - обследоваться. У меня что-то печень плохо работает.

И он тут же позвонил главному врачу какой-то больницы и попросил принять молодого композитора с Дальнего Востока. В этот же день я поехал в больницу, где меня уже ждали. Меня встречал врач на крыльце, в белом халате. Вот что значит Тихон Николаевич! В Советском Союзе он был авторитет!

Когда я еще был студентом Ворошиловградского музыкального училища, мне посчастливилось встречаться с Александром ЦФАСМАНОМ. Я много лет дружил с Раймондом Паулсом. Мы познакомились в 1989 году, когда еще был молодым. Он меня называл Сашко. Раймонд Паулс тоже недавно отметил 80-летие.

«Баллада…» стала Гимном

- Не секрет, что вас называют не только приморским композитором, но и дальневосточным.

- Это потому что я работал в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, пока не переехал в Благовещенск, где совместно с Леонидом ФЕЛЬДМАНОМ организовал профессиональный джаз-оркестр «Амур» при областной филармонии. С этим биг-бэндом я объехал не только весь Дальний Восток, мы гастролировали в Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Прибалтике и других городах страны. В Благовещенске я «доигрался» до руководителя Амурской филармонии. Возможно, я бы там остался, но в 1965 году переехал во Владивосток по приглашению командующего Тихоокеанским флотом адмирала Николая АМЕЛЬКО. Он поручил мне руководство матросским эстрадным ансамблем «Чайка». Николай Николаевич был большой поклонник джаза, у него в кабинете стояла отличная аппаратура. Нередко он мне звонил и просил принести послушать новинки джазовой музыки. У меня было много записей джаза. Я и сам сочинял и записывал на кассеты джазовую музыку. Адмирал Амелько всегда помогал нашему коллективу, чем мог. Я мог в любой момент зайти к нему в кабинет со своими проблемами. Он меня принимал безотказно, и всех чиновников, кто нам мешал, ставил на место. Даже адъютанты удивлялись, что я приходил к командующему ТОФ как к себе домой. Я руководил «Чайкой» пять лет, ансамбль прославил Приморский край на весь Советский Союз. В 1967 году наш ансамбль стал лауреатом Всероссийского смотра художественной самодеятельности. Именно тогда я написал «Балладу о Тихом океане», которая стала гимном Тихоокеанского флота. На моем авторском концерте она будет звучать первым номером.

«Волна» выступала на море и на суше

- В вашей жизни был период, когда вы возглавляли эстрадный ансамбль рыбаков Дальнего Востока «Волна». Этот знаменитый коллектив выступал в открытом море на судах и плавбазах. Я знаю многих участников «Волны», которые с благодарностью вспоминают то время, когда они работали под вашим руководством.

- До меня у рыбаков уже был небольшой ансамбль «Моряна», который обслуживал рыбаков. В 1968 году начальником предприятия «Дальрыба» был Михаил ДРОЗДОВ - потрясающий любитель джаза. Он хотел, чтобы рыбаки, находясь в длительных экспедициях в море, не чувствовали себя оторванными от берега и от культурной жизни. Дроздов назначил меня художественным руководителем и главным дирижером ансамбля «Волна». При его поддержке я быстро организовал большой джазовый оркестр. Часть лучших музыкантов пришла ко мне из «Чайки». Команда подобралась крепкая. Один мой ученик Владимир СМИРНОВ чего стоил. Много позже, до конца своих дней он работал в Приморском краевом театре им. М. Горького. Другой мой ученик и музыкант Василий ПЕТРЕНКО стал профессором, заслуженным артистом России. Правда, он тоже недавно умер. Василий Васильевич тоже был в «Чайке», потом пришел в «Волну». У нас были певцы, и даже был балет. Наша «Волна» выступала не только на просторах Тихого океана, но и на берегу. Помню, мы дали большой бесплатный концерт для жителей Владивостока на стадионе «Авангард». Это было потрясающее выступление. Сегодня, когда за все надо платить, организация такого масштабного концерта без денег невозможна. В Приморском крае нет такого района, нет такого села, где бы не выступала «Волна». В 1968 году наш коллектив участвовал в первом Дальневосточном джазовом фестивале в Хабаровске. Мы исполнили две мои джазовые пьесы «Ночь в Уссурийской тайге» и «У Амурского залива», ансамбль получил диплом Союза композиторов, а я - премию. О нас тогда много писали в газетах. Сейчас это уже история.

Приглашение есть, внимания нет

Родной город, где Александр Гончаренко 12 лет отработал художественным руководителем Приморской краевой филармонии, и которому посвятил 30 своих песен, встретил композитора неприветливо. В аэропорту его поджидал только водитель автомобиля, присланного директором Приморской краевой филармонии Анной АЛЕКО. Впрочем, дорогой гость с берегов Невы не в обиде на принимающую сторону. И на том спасибо. Иначе пришлось бы ему, 80-летнему пенсионеру, трястись с багажом до краевого центра либо в автобусе, либо в вагоне электропоезда.

Александр Терентьевич осознает, что он - не очередная сисипопочная «звездочка» отечественной эстрады, на гастролях которой можно заработать. И не гость 16-го международного кинофестиваля Pacific Meridian. Но заказать и оплатить номер в гостинице на время его визита во Владивосток администрации «белого дома» вполне по карману: краевой бюджет от этого бы не оскудел. Тем более, что он прилетел по личному приглашению врио губернатора края Андрея ТАРАСЕНКО...

Композитор Гончаренко, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат советских, российских и международных творческих конкурсов, поселился в двухкомнатной квартире у своего старинного друга Леонида Ваймана, профессора Дальневосточной академии искусств. Конечно, это неудобно ни тому, ни другому. Только иного варианта проживания Александру Терентьевичу никто не предложил.

Даже вице-губернатор Константин МЕЖОНОВ, курирующий культуру в крае, с которым Гончаренко недавно познакомился, не соизволил поинтересоваться, где остановился уважаемый композитор, которого в Питере называют «Дальневосточным Раймондом Паулсом». Все ли его устраивает в организации будущих авторских концертов? Скорее всего, высокий чиновник даже не сообразил, с кем имеет дело.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Александр Терентьевич, в вашем творческом багаже много песен, джазовых композиций и классических произведений. И в тоже время у вас, у члена Союза композиторов теперь уже России, нет ни одной пластинки, выпущенной фирмой «Мелодия». Почему? Джаз всегда был в почете у отечественных меломанов. Ваши диски, наверняка, имели бы успех.

- Потому что я сам не хотел записываться на «Мелодии». От записи на «Мелодии» меня отговорил Юрий Саульский. Как-то он мне сказал:

- Что такое пластинка? Разбил, и нет ее.

Хотя у него уже были записи на пластинках, он их потом переписал на компакты.

Мы делали записи сначала на кассетах, потом на компакт-дисках. Их у меня столько много, что я даже не знаю их точное количество. Многие свои компакты я привез во Владивосток и хочу передать на хранение в Приморскую краевую библиотеку им. М. Горького. В свое время я очень часто выступал в ее стенах, когда библиотека была еще в центре города на улице Светланской.

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На фото: Композитор и дирижер Александр Гончаренко - ценитель всего прекрасного...

Фото из архива Александра ГОНЧАРЕНКО.