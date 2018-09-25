Киномеридианы вновь пролегли через Владивосток

В столице Приморья стартовал XVI Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого»

2018 год проходит под знаком 80-летия Приморского края, и в рамках празднования этого события в регионе проходит целый ряд мероприятий. В их числе – XVI Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Торжественное открытие фестиваля состоялось 23 сентября на Приморской сцене Мариинского театра. На этот раз в программу форума вошло 190 фильмов из 46 стран, из них четыре мировых премьеры и 37 дебютов.

В программе кинофестиваля «Меридианы Тихого» традиционно собрано интереснейшее ассорти фильмов стран АТР. В этом году мероприятие проходит сразу на нескольких площадках, основной из которых стал кинотеатр «Океан IMAX». Именно здесь гости кинофестиваля смогут оценить фильмы конкурсной и внеконкурсной программ, а также посмотреть редкие ленты и громкие премьеры, собранные со всех уголков мира. В стенах кинотеатра до 27 сентября также пройдут творческие встречи с создателями фильмов, актерами и участниками съемочного процесса, а также мастер-классы и лекции от ведущих деятелей кинематографа, киноведов и кинокритиков.





В этом году любителей мультипликационного кино ожидает большая программа. Специальным гостем кинофестиваля стал японский аниматор Козди ЯМАМУРО с мастер-классом «Превращение эфемерного в реальность». Российскую анимацию представляют ретроспективы студий «Пилот» и «Шар», а также работы с фестиваля анимации «Суздальфест-2018». Кроме того, на «Меридианах Тихого» покажут ретроспективу фильмов культового режиссера Ингмара Бергмана в честь 100-летия шведского мастера.

Не обойдется без традиционных и любимых аудиторией программ «Панорама», которая познакомит зрителей с нашумевшими картинами международных фестивалей, и «Кино России», в которой будут представлены лучшие отечественные фильмы года. Также в кинофестиваль войдет специальная программа «Движение вперед», посвященная экспериментальному кино и представляющая работы кинематографистов и художников, чьи авторские стратегии направлены на расширение границ киноязыка и поиск новых форм выразительности.

















Дополнят программу фестиваля открытые показы в уличном кинотеатре на набережной Спортивной гавани. Организаторы решили продолжить начатую в 2017 году демонстрацию фильмов из программы короткометражного кино: их разбили на блоки по 90-120 минут. Еще одной площадкой-дополнением кинофестиваля выступит галерея «Арка», в которой с 22 сентября по 12 октября пройдет выставка портретов звезд мирового кино, сделанных фотографом из Нью-Йорка Хенни ГАРФАНКЕЛ. Подборка продемонстрирует гостям выставки фотографии популярных киноактеров, сделанные в то время, когда они не были известны широкой публике и только начинали свою головокружительную карьеру.

Фото Анны ЧУМИЛИНОЙ.