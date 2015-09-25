"В лучшем городе у океана…" вышла новая книга Татьяны Прудкогляд

Новый сборник стихов «В городе моей любви» представила участникам выставки-ярмарки «Печатный Двор» во Владивостоке Татьяна Прудкогляд, пишет газета "Золотой Рог".

Одним из наиболее ярких событий 18-й Дальневосточной книжной выставки-ярмарки "Печатный Двор – 2015", завершающей 25 сентября свою работу на площадке научной библиотеки ДВФУ, стала презентация новой книги стихов Татьяны Прудкогляд «В городе моей любви».





Татьяна Прудкогляд – известный издатель и поэт, профессор кафедры журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ. Ее поэтические книги «Татьянин день», «Возраст любви», «Ведь это счастье – просто жить» - нашли своего читателя и полюбились не только почитателям поэзии. Некоторые из ее стихов стали песнями и романсами и живут уже отдельной от автора жизнью.

И вот новая встреча. Сборник «В городе моей любви» – об истоках, о городе детства и юности, добром доме, обретениях и потерях, о главном предназначении человека – любить и быть любимым.









Презентация прошла в форме авторского вечера, со стихами, песнями, монологами друзей, признаниями в любви, тепло и искренне, как умеет это делать Татьяна. В этот день она не только принимала, но и дарила цветы – своей учительнице, приехавшей на торжество, коллегам и подругам, людям, с которыми свела творческая, преподавательская, человеческая судьба. И, конечно же, читала стихи.

Добрый Город моей любви…

Вдоль по улице самой главной

Пробежим, вспоминая свои

Годы юности на Фонтанной.

Никогда не стареет душа

Среди бухт, берегов, заливов.

Мы отыщем здесь, не спеша,

То, что главное, что любимо.

Полистав акварельный альбом,

Не поедем в другие страны.

Будем строить свой теплый Дом

В лучшем городе у океана.

Хорошо, что теперь есть возможность полистать эту книгу. А ее, поверьте, приятно даже просто подержать в руках, трепетно переворачивая страницы. Ведь к ней прикоснулся еще один мастер – художник Сергей Черкасов, самобытно представивший наш город на своих полотнах.

Надо, наверное, сказать и о тех, чья финансовая поддержка позволила проекту обрести столь презентабельное лицо. Это администрация города Владивостока, грант которой к юбилею города оказался так кстати, а также Благотворительный фонд Александра Монастырева.

Ирина БАРАННИК. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.