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Жители и гости Приморья смогут увидеть "Ангела в тельняшке"
Александр Арсененко. Блюз. 69х86, х., м., 2011 г..jpg
"Говорят, случайности не случайны, и происходит всегда только то, что необходимо. И если в вашей жизни появился еще один человек - значит, вы его ждали. Ждали возможности увидеть новый мир, что всегда немного чудо, - пишет Ирина Батраченко, искусствовед. - Наше странное время вдруг невероятно ярко, как прожектором, высветило потребность человека в просто жизни, просто любви, просто счастье. И не меньшая редкость, когда эта грызущая душу нужда в простом и настоящем талантливо воплощается в визуальных образах.
Александр Арсененко окунает свои кисти в чистые краски-эмоции, почти не смешивая их. Его радость - синяя и высокая, как небо Санта Фе или Владивостока; его грусть и тоска - фиолетовые, как безнадежный блюз; его любовь - красная и горячая, как кровь в пульсирующей на виске жилке. А истину, на поиски которой художники отправляются с момента нанесения первого неуверенного мазка по холсту, Арсененко видит оранжевой, как солнце-апельсин. И белой, как ангелы или индейцы в одежде цвета облака. Он любит музыку и стихи, и это - отдельная его палитра, не менее важная, чем та, с которой он берет краски. Он любит женщину - и любовь вдыхает душу в его картины. Он любит жизнь - и она, как тельняшка на многих героях его полотен, предстает перед нами настоящей и доброй, что идет уж совсем вразрез с чертовой реальностью.
В выражении своего мировоззрения Александр Арсененко ни на кого не похож - и моментально узнаваем. Ни в коем случае не назидателен - и убедителен в творческом обаянии. Не заносчив - и всё же немного "над", потому что ему разрешили иногда подниматься туда, где Свет. А мы видим его отражение на этой выставке...".
Выставка Александра Арсененко "Ангел в тельняшке" будет работать до 13 октября. Вход свободный.
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