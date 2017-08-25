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Культурную программу ВЭФ откроет выставка "Улица Дальнего Востока"
Представлена культурная и спортивная программа третьего Восточного экономического форума
В Москве прошла презентация культурной и спортивной программы третьего Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября.
В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Александр Журавский, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет, руководитель дирекции культурных программ Фонда «Росконгресс» Елена Мезенцева, заместитель директора Фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов, главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба и Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо Тагир Хайбулаев.
Культурную программу Форума 5 сентября откроет выставка «Улица Дальнего Востока». С 5 по 8 сентября выставку на острове Русский смогут посетить гости и участники ВЭФ, 9 и 10 сентября – все желающие. Наряду с 9 регионами Дальнего Востока России на выставке впервые будет представлен павильон Республики Кореи.
«Выставка «Улица Дальнего Востока» является проектом, который призван показать целостный облик всех дальневосточных регионов через туристические возможности, в основе которых лежит уникальный природный, культурный и экономический потенциал», - подчеркнул руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
В дни Форума для жителей и гостей Владивостока пройдут концерты российских и зарубежных исполнителей. 6 сентября выступит Хор Турецкого, 7 сентября – фьюжн-группа Indian Ocean, а 8 сентября зрители увидят концертную программу Тихоокеанского симфонического оркестра и солистов Приморской краевой филармонии.
На все дни проведения Форума подготовлен репертуар Приморской сцены Мариинского театра, в том числе балет «Спящая красавица» и концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
«Форум дает возможность показать широкой публике выступления лучших артистов и позволяет приобщиться к культуре», - отметил художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет.
В Кампусе ДВФУ откроется выставка «Первозданная Россия», где благодаря уникальным фотографиям можно будет увидеть многообразие природы России. Участники ВЭФ также смогут посетить экспозиции краевых музеев.
В рамках Форума запланировано проведение большого количества спортивных мероприятий. В частности, 6 сентября на острове Русский в рамках Года экологии в России состоится традиционный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда. На спортивных объектах Владивостока пройдут Дальневосточные корпоративные игры, гала-матчи по хоккею, баскетболу, турнир по мас-рестлингу.
Центральным событием спортивной программы ВЭФ станет ежегодный Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В рамках турнира олимпийские чемпионы 2012 года Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев проведут мастер-класс для юных спортсменов.
«Эти соревнования станут мостом между Россией и Японией. Встречи между нашими командами окажут положительное влияние на популяризацию дзюдо в России, где очень велик потенциал этого вида спорта», - рассказал главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба.
Более подробно с культурной и спортивной программой Форума можно ознакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/kulturnaya-programma
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