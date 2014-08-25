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На 12-х "Меридианах Тихого" приморцы увидят фильмы для семейного просмотра
Фильмы для любого возраста в программе 12-го Международного Кинофестиваля «Меридианы Тихого». «Семейный сеанс» - традиционная программа фестиваля, где собраны картины, предназначенные для семейного просмотра, герои которых юные, смелые и искрение люди, способные изменить мир. Всего в программе будет представлено пять картин из России, Франции, Индии и Казахстана.
Программа «Семейный сеанс»:
Дар/ The Gift (Россия, 2013), режиссер Сергей Карандашов
Вася Новиков, школьник 12 лет, живет в маленьком городке и пытается обнаружить в себе хоть какой-то талант. Жизнь его вполне обычна, но все меняется, когда к нему приезжает бабушка, которая оказывается настоящей колдуньей. Умирая, она передает свой дар Васе.
Сергей Карандашов, единственный российский режиссер, получивший главный приз кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» за фильм «Странник» в 2006-ом году. Работа над сценарием к фильму «Дар» началась ещё в 1960-ом, однако завершилась только в прошлом году.
Девчонки/ Girlhood (Франция, 2014), режиссер Селин Скьямма
Марием подавлена тем, что не ладит с семьей, не успевает в школе и тем, что в районе, где она живет, всем заправляют парни. Встретив трех независимых и чуждых условностей девчонок, Марием начинает новую жизнь: берет себе другое имя, меняет стиль одежды, бросает школу и вступает в банду, надеясь, что выбранный ею путь – это путь к свободе.
Килла/Killa (Индия, 2014), режиссер Авинаш Арун
11-летний мальчик Чину, который недавно потерял отца, переезжает в маленький город Конкан из большого города, потому что его мать получила там работу. Ему сложно привыкнуть к новому месту, и в результате он замыкается в себе и не может открыться другим людям. Чину и его мать вынуждены бороться каждый со своими проблемами и демонами на новом месте. В процессе они получают новый опыт и становятся новыми людьми, просветленными и залечившими свои раны.
Младший брат/ Little Brother (Казахстан, 2013), режиссер Серик Апрымов
Небольшое село в горах Казахстана. Главный герой фильма – находчивый девятилетний мальчик по имени Еркен. Еркен живет один, но наконец-то настает день, когда возвращается домой его старший брат, и Еркен этому очень рад. К сожалению, в отличие от Еркена, его старший брат - человек слабый и безвольный, но, из-за любви к нему, Еркен этого не замечает.
Невероятная тайна волчонка (Франция, 2013), режиссеры Грегуар Золотарефф и Эрик Омон
Главный герой - волчонок, вегетарианец. Вместе с другом, белым кроликом, они совершают путешествие в поисках мамы. И в результате этого путешествия попадают на фестиваль, где собираются хищники со всего мира. В итоге друзья ведут настоящую борьбу с жестоким кровавым режимом.
Лента была удостоена премии «Сезар», как лучший анимационный фильм прошлого года и является хорошим подарком для семейного просмотра.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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