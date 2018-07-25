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Бесплатные экскурсии вызывают ажиотаж во Владивостоке
Толпе туристов ничего не слышно, но очень интересно.
В Приморье продолжается социальный проект «Бесплатные экскурсии», стартовавший во Владивостоке 14 июля. В эти выходные жители и гости приморской столицы смогли пройтись в компании экскурсовода по узким переулкам Миллионки и узнать больше подробностей о жизни таинственного квартала. «Легенды и мифы Миллионки» - это второй пешеходный тур по историческому центру Владивостока. В этот раз три группы туристов во главе с экскурсоводами познакомились с бурным прошлым необычного квартала.
Миллионка в конце XIX – первой половине XX вв представляла собой город в городе. Здесь были расположены многочисленные лавки, небольшие рестораны, работали даже свои театры. Семеновский базар, который являлся частью Миллионки был пристанищем контрабандистов, а в трущобах квартала бурлила криминальная жизнь со своими законами. Сам квартал делился еще на три: японский, корейский и китайский. В таком виде Миллионка просуществовала до конца 30-х годов, затем иностранцев массово выселили за пределы края, либо посадили в тюрьму или расстреляли. Сегодня туристы могут познакомиться только с частью знаменитого квартала – многие из строений Миллионки были снесены.
К сожалению, в богатую историю Миллионки по-настоящему окунулись немногие. У экскурсовода отсутствовал микрофон. Поэтому несмотря на то, что туристы сохраняли тишину, звуки проезжающих автомобилей, лай собак и разговоры гуляющих по улицам прохожих не давали шансов силе легких девушки-гида. Впрочем, это не особо смущало самих экскурсантов – большинство наслаждались атмосферой: задумчиво осматривали архитектуру, делали множественные селфи и бодро перебегали с одной локации на другую «за компанию» с теми, кто действительно смог расслышать экскурсовода.
Проект «Бесплатные экскурсии» продлится до 13 сентября. В ближайшие выходные достоянием жителей и гостей края станет экскурсия – «Восточное путешествие Цесаревича», которая состоится 28 июля в 12:00. Место сбора – арка Цесаревича. Затем 4 августа пройдут экскурсии «Владивосток глазами Элеоноры Прей» и «Деловая жизнь далекой окраины». Дополнительная информация о проекте доступна на сайте Туристско-информационного центра Приморского края.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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