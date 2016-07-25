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Во Владивостоке прошел второй интернациональный детско-юношеский культурный форум

25 Июля 2016, 18:00 | Приморье

21 июля во дворце культуры железнодоржников (ДКЖД) состоялось открытие второго интернационального детско-юношеского культурного форума под названием "ART FESTIVAL". Как сообщил корреспондент «ЗР» с места события, в фестивале приняли участие лучшие воспитанники творческих студий и школ искусств из Китая и России.

В этом году в фестивале приняли участие более 500 артистов из России и Китая. Среди них дети и взрослые от 6 до 25 лет. Конкурсанты боролись за приз в номинациях: вокал, инструментальная музыка, цирковое искусство, оригинальный жанр, декоративно-прикладное творчество.

Также на протяжении всего фестиваля проходили творческие мастерские под руководством профессиональных педагогов Китайской Народной Республики и Российской Федерации.

Фестиваль продлился до 23 июля и завершился грандиозным гала-концертом.

Богачёва Дарья. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

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Теги: фестиваль  форум 
     



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