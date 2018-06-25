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Приморские художники представили коллективный портрет Владивостока

25 Июня 2018, 14:44 | Приморье

Российская часть выставки «Владивосток-158» открылась в Приморском отделении Союза художников России

Вслед за успешно завершившейся выставкой художников Европы и Азии во Владивостоке открылась экспозиция работ приморских художников, приуроченная ко Дню рождения города. Обе выставки объединены в один проект «Владивосток-158», уже снискавший большой интерес зрителей и высокие оценки профессионалов.

Он разный, наш Владивосток, предстающий на полотнах, – до боли реальный и знакомый, с узнаваемыми маяками и пляжами, фантастический, в который въезжает прародительница Ева, ностальгирующий старинными улочками и красующийся современными конструкциями мостов (без них уже никуда!), солнечный и туманный. Но почти всегда позитивный и радующий глаз.

– Каждый год в конце июня мы открываем выставку, посвященную городу. И перед нами стоит достаточно сложная задача: одну и ту же идею наполнять новым материалом, не быть банальными, не быть наполненными только мостами, а чем-то еще, – поделилась с Деловой газетой «Золотой Рог» искусствовед, ответственный секретарь Приморского отделения Союза художников России Ольга ЗОТОВА. – И поэтому мы очень внимательно подходим к тому, как скомпоновать портрет города… Это, знаете, как выйти на улицу, – город- то каждый день один и тот же, но он все равно разный, потому что есть разные состояния, разные погодные условия, различные точки зрения на один и тот же уголок. И в этом ощущении, в этом образе, который видит и пишет художник, город всякий раз выглядит по-новому, что и отличает данную выставку от предыдущих. И второй момент – у нас каждый год принимаются новые члены организации, молодые художники, у них, конечно же, город другой по сравнению с тем, что создавали художники старших поколений.

И в том, что в рамках выставки они встречаются, конечно же, еще одно достоинство выставки. Здесь представлено около 100 работ 63 авторов. Она сохранится и в каталоге, изданном при поддержке администрации города Владивостока. «Это 76 страниц про город. И когда выставка закончится, он останется жить дальше», – заметила Ольга Зотова.


 

 

 

 

Высоко оценил уровень выставки секретарь Союза художников России по Дальневосточному федеральному округу Константин КУЗЬМИНЫХ, который заметил, что Приморская организация Союза художников, которая в этом году отмечает сове 80-летие, – это высокопрофессиональные работы, интересные проекты, творческое общение. Подтверждение этому можно увидеть и на новой выставке, которая продлится до 15 июля.

На выставке состоялась презентация нового фотоальбома, посвященного Владивостоку, выпущенного издательством «Русский остров». Проект, увидевший свет накануне саммита АТЭС-12, который объединил две части, посвященные старому и современному Владивостоку, на этот раз вышел в обновленном виде. Его дополнила третья часть – Владивосток в произведениях художников. Альбом, еще пахнувший типографской краской, показала представитель издательства «Русский остров» Вероника ПУШКОВА.  

На фото: В Приморском отделении Союза художников России открылась вторая часть выставки, посвященной дню рождения города «Владивосток -1958», на ней представлены работы приморских авторов и художников, в чьем творчестве Владивосток оставил свой особый след.

Фото автора.

Ирина БАРАННИК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

 

 

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Теги: владивосток  выставка  день города 



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