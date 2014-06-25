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"Звезды Приморья" закрывают танцевальный сезон

25 Июня 2014, 12:38 | Приморье

В предстоящие выходные, 29 июня, во Владивостоке в 24-й раз пройдет традиционный фестиваль спортивного бального танца «Звезды Приморья-2014», который соберет на паркете FESCO Hall сильнейшие танцевальные дуэты со всего Дальнего Востока.

Организаторами соревнований выступают Федерация танцевального спорта Приморского края, Детская общественная организация Владивостока «Созвездие улыбок» и Департамент физической культуры и спорта Приморского края.

История фестиваля насчитывает почти четвертьвековую историю: турнир «Звезды Приморья» традиционно закрывает танцевальный сезон и в рамках соревновательной программы проходят чемпионаты и первенства Приморского края. Этот год не станет исключением. Взрослые и молодежные танцевальные дуэты примут участие в Открытом чемпионате Приморского края по латиноамериканской и европейской программам. Для детских пар - танцоров в возрасте от 10-11 лет - пройдет Открытое первенство Приморского края по двоеборью.

Для оценки мастерства исполнения латиноамериканских и европейских танцев во Владивосток приедут судьи со всего Дальневосточного региона, а также из центральных регионов России. Среди них - известные в России и за рубежом тренеры и судьи Александр САВАТИН (Нижний Новгород), Денис КУЗНЕЦОВ, Наталия УРБАН, Галина ПРИВАЛОВА и Михаил ФРАТКИН (Москва).

«Конкурсную часть фестиваля мы стараемся сделать привлекательной для участников, приглашая статусную судейскую бригаду - представителей разных регионов России,- говорит вице-президент Федерации танцевального спорта Приморского края, президент фестиваля «Звезды Приморья», заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. - Этот год не стал исключением: в Приморье достаточно высокий уровень подготовки танцевальных пар и они имеют право получить объективную оценку своего мастерства не выезжая за пределы Дальнего Востока».

Елена АРДАЛЬЯНОВА.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Елена Ардальянова
Теги: фестиваль  Звезды Приморья 



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