Любовь к родному Владивостоку передали во всех красках

Во Владивостоке состоялось открытие выставки живописи преподавателей муниципальных художественных школ и школ искусств «Лучший город на Земле». Экспозиция, посвященная 155-летию Владивостока, разместилась в детской художественной школе №1 (ул. Верхнепортовая, д. 40).

На картинах - и чарующие черно-белые тона зимнего Владивостока, и настоящее буйство красок лета, моря, бескрайнего неба, удивительные городские пейзажи, мосты, улочки…

От имени главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА художников поздравила начальник управления культуры администрации города Светлана ШУПИРО: «Эта выставка - первая в череде мероприятий, посвященных юбилею нашего любимого города. Когда смотришь на эти работы, понятно, с какой любовью к Владивостоку они написаны. Сегодня преподаватели муниципальных школ искусств и художественных школ города дарят нам свое творчество. Мы очень благодарны вам за это, и спасибо, что вы искренне делитесь своим мастерством с юными художниками-воспитанниками школ искусств Владивостока».

Выставка «Лучший город на Земле» будет представлена жителям и гостям Владивостока до 2 июля. Полюбоваться работами можно с 9 до 18 часов с понедельника по субботу (выходной – воскресенье). Вход свободный.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.