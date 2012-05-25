Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Министерство культуры наградило работников культуры Приморья
ПРИМОРЬЕ, 25 мая, ZRPRESS. Арсеньевские работники культуры отмечены грамотами и благодарностями Министерства культуры Российской Федерации. Как рассказала начальник управления культуры администрации Арсеньевского городского округа Ольга ШЕВЧЕНКО, в эти дни нескольким представителям сферы культуры города вручены заслуженные награды – за многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в развитие культуры Арсеньева.
Так, в ходе отчетного концерта в детской музыкальной школе подводились итоги деятельности этого коллектива за прошедший учебный год. В присутствии учеников, педагогов, родителей грамотой Министерства культуры РФ награждена Тамара КУЧЕР – преподаватель школы, руководитель народного хора «Вишенье». Благодарностью министра культуры Российской Федерации за творческий подход к образовательному процессу отмечен Павел ФЕДИН, преподаватель детской музыкальной школы.
Накануне Всероссийского дня библиотек Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации вручена Маргарите ОТРОЩЕНКО, зав. отделом обслуживания централизованной библиотечной системы. Благодарность министра культуры России объявлена Ольге ПОДЛАСОВОЙ, библиотекарю центральной городской библиотеки.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Приморские художники представили коллективный портрет Владивостока
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- Галерея "Арка" представила печать на шелке
- Полотна художников Европы и Азии встретились во Владивостоке
- В Приморье впервые выставляются уникальные артефакты древнего государства Бохай
- В Приморье появилось собственное кинопроизводство
- Во Владивостоке вспомнили актрису Татьяну Данильченко
- Военно-морскую симфонию "Варяг" автор посвятил Владивостоку
- Презентация театрального проекта "Большие гастроли" состоится на ВЭФ во Владивостоке
- "Ночь музеев-2018" раскрыла "Шедевры запасников" и будущее музейного движения во Владивостоке
Новости раздела
- Приморская Мариинка ломает культурные стереотипы
- Приморские художники представили коллективный портрет Владивостока
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- "Миллион алых роз" во Владивостоке прозвучит с японским акцентом
- Галерея "Арка" представила печать на шелке
- Полотна художников Европы и Азии встретились во Владивостоке
- Культура под знаком "80"
- В Приморье впервые выставляются уникальные артефакты древнего государства Бохай
- В Приморье появилось собственное кинопроизводство
- Во Владивостоке вспомнили актрису Татьяну Данильченко
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела