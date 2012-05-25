Министерство культуры наградило работников культуры Приморья

ПРИМОРЬЕ, 25 мая, ZRPRESS. Арсеньевские работники культуры отмечены грамотами и благодарностями Министерства культуры Российской Федерации. Как рассказала начальник управления культуры администрации Арсеньевского городского округа Ольга ШЕВЧЕНКО, в эти дни нескольким представителям сферы культуры города вручены заслуженные награды – за многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в развитие культуры Арсеньева.

Так, в ходе отчетного концерта в детской музыкальной школе подводились итоги деятельности этого коллектива за прошедший учебный год. В присутствии учеников, педагогов, родителей грамотой Министерства культуры РФ награждена Тамара КУЧЕР – преподаватель школы, руководитель народного хора «Вишенье». Благодарностью министра культуры Российской Федерации за творческий подход к образовательному процессу отмечен Павел ФЕДИН, преподаватель детской музыкальной школы.

Накануне Всероссийского дня библиотек Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации вручена Маргарите ОТРОЩЕНКО, зав. отделом обслуживания централизованной библиотечной системы. Благодарность министра культуры России объявлена Ольге ПОДЛАСОВОЙ, библиотекарю центральной городской библиотеки.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».