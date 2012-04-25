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На китайском берегу Ханки ждут туристов
Ну, разве можно не задрать голову вслед пролетающему клину птиц, что принесли на крыльях очередную весну? На берегу озера Ханка прошел Международный фестиваль любования птицами. Встретить вестников весны на берег Ханки приехали многочисленные гости.
Здесь гостей удивило многое, и, прежде всего, прекрасная «бетонка», проложенная к самой воде, прозрачные перелески заповедной территории и современная многоэтажная видовая площадка. Одним словом, туристическая инфраструктура рассчитана на серьезный поток отдыхающих. Отдых на Ханке пользуется популярностью у местных жителей, ведь это крупнейший водоем в данном регионе, и многочисленные гостиницы в его окрестностях летом заняты.
Ирина БАРАННИК, «Золотой Рог».
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