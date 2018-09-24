Более 5000 жителей и гостей Владивостока провели выходные в кино

На XVI Международном фестивале стран АТР «Меридианы Тихого» во Владивостоке за два конкурсных дня прошли показы кинолент, творческие встречи с известными российскими и зарубежными актерами, а также мастер-классы от ведущих деятелей индустрии.

Как отмечают организаторы, в субботу, 22 сентября, приморский зритель начал знакомиться с насыщенной программой главного киносмотра Приморья. Всего за два дня кинопоказы посмотрели более 5 тысяч человек.

«Стартовала программа “Панорама”. Японская картина «Магазинные воришки», взявшая на прошедшем Каннском кинофестивале гран-при, покорила сердца фестивальной публики Владивостока. Бурными овациями также встретили и один из фильмов открытия фестиваля – «Два билета домой» российского режиссера Дмитрия Месхиева с Сергеем Гармашем и Марией Скуратовой в главных ролях», – рассказали представители дирекции.

Фестивальный день начался с показа фильмов основного конкурса. Фарсовую трагикомедию «Великий Будда+» представил тайваньский режиссер Хуан Синь-яо, драму о несчастливом детстве «Нервный перевод» – ассистент режиссера Джоан Сезарио из Филиппин. О своих фильмах создатели картин рассказали на пресс-конференции.

Еще одна встреча прошла с членами жюри NETPAC. Мартин Теруан из Франции, Бэ Чхан-хо из Южная Кореи и Мария Кувшинова из России рассказали об актуальных сюжетах современного азиатского кино.

Творческая встреча с американской актрисой и моделью Энди Макдауэлл также прошла в первый день – полчаса удовольствия от общения с настоящей звездой, остроумной и харизматичной. Очень искренне актриса поделилась с аудиторией подробностями съемок в фильме.

Первый на 16-х «Меридианах» мастер-класс, «Воображая прошлое», провел председатель жюри Алексей Герман-младший. Режиссер фильмов «Бумажный солдат» и «Довлатов» поделился уникальным опытом воссоздания на киноэкране ушедших эпох.

В воскресенье, 23 сентября, продолжилась выставка фотографий «Моложе!» от фотохудожника Хенни Гарфанкел в галерее «Арка». Автор представил приморскому зрителю портреты всемирно известных актеров и режиссеров в начале своей карьеры.

Состоялось специальное событие – показ записи спектакля «Поминальная молитва», которую представили режиссер спектакля Ефим Звеняцкий, а также продюсер и режиссер фильма.

Прошел мастер-класс зарубежных представителей индустрии – режиссер анимационного кино Кодзи Ямамура из Японии рассказал о «Превращение эфемерного в реальность».

Продолжились и кинотуры известных актеров театра и кино по Приморью – с большим успехом в самых отдаленных уголках региона прошли творческие встречи. С гастролями муниципалитеты посетят еще три артиста – Олег Харитонов, Ирина Лачина и Олег Акулич.

По словам специалистов краевого департамента культуры, творческие встречи состоятся во всех 34 муниципальных образованиях края: в городских дворцах и районных домах культуры, сельских клубах, кинотеатрах, школах, библиотеках, детских школах искусств, колледжах, воинских частях. Жители края смогут побывать на бесплатных концертах, пообщаться с артистами, сфотографироваться и взять автограф на память. Вход на все мероприятия свободный.

Кроме того, как отмечают организаторы, для тех, кто не может присутствовать на всех событиях «Меридианов Тихого», доступна видеотрансляция в режиме онлайн. Их можно увидеть в прямом эфире на известном видеохостинге: трансляции мастер-классов и дискуссий на канале MC VIFF 2018, а пресс-конференций с членами жюри и режиссерами – на Pressa VIFF 2018.

Напомним, кинофестиваль «Меридианы Тихого» проходит в Приморье с 21 по 27 сентября. В течение недели зрителям покажут около 190 фильмов из 46 стран мира.

В целом конкурсную программу кинофестиваля представят восемь полнометражных и восемь короткометражных лент, созданных режиссерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. С программой можно ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля.

Посмотреть фильмы можно в кинотеатре «Океан», в залах «Босфор» и «Уссури» кинотеатра «Уссури». Открытый кинотеатр на Спортивной набережной познакомит зрителя с подборкой ярких внеконкурсных короткометражек.

Организатором Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» выступает Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького при поддержке Администрации Приморского края и содействии Министерства культуры РФ.

Автор фото - Марина Божко.