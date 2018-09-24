www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.25 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 78.08 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Знай наших!
Распечатать

Во Владивостоке на кинофестивале "Меридианы Тихого" спецприз "9822 километра" вручен президенту

24 Сентября 2018, 08:40 | Приморье

Андрей Тарасенко вручил специальный приз главы Приморья «9822 километра» президенту XVI Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» Александру Михайлову. В честь памятной даты – 80-летия со дня образования Приморского края – известный российский актер принял приглашение занять почетный пост.

Во Владивостоке открылся XVI Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Торжественная церемония прошла на Приморской сцене Мариинского театра в пятницу, 21 сентября. В мероприятии приняли участие глава Приморья Андрей Тарасенко с супругой Светланой.

Начало церемонии положило традиционное приветствие гостей и участников «Меридианов» на «Звездной дорожке» – в этом году по ней прошли президент кинофестиваля этого года Александр Михайлов, известные российские артисты Ольга Прокофьева, Александр Гордон, Олег Акулич, Дмитрий Астрахан, Игорь Письменный, Борис Грачевский, Алексей Герман младший, а также другие режиссеры, актеры театра и кино, деятели культуры России и зарубежья.

 


 

Главной звездой открытия стала американская актриса и модель Энди Макдауэл, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Руководитель края Андрей Тарасенко поприветствовал всех собравшихся на празднике кино.

«Фестиваль – это большое событие в культурной жизни Приморья. Хочу пожелать хорошего настроения приморцам, а участникам – побед!» – обратился к собравшимся врио Губернатора.

Андрей Тарасенко и Александр Михайлов вместе завершили церемонию открытия «Меридианов» и дали старт фестивальной неделе ударом в рынду.

Отметим, параллельно с церемонией открытия в Приморской Мариинке в кинотеатре «Океан IMAX» начался первый фильм открытия – «Два билета домой». Далее состоялся показ второго фильма открытия – «Счастливый Лазарь» итальянского режиссера Аличе Рорвахер.

Жители и гости Владивостока смогут окунуться в атмосферу фестивального кино на открытой площадке у Спортивной набережной, где началась программа короткометражного кино «Странники».

Досье "Золотого Рога": Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдет в Приморье с 21 по 27 сентября. В течение конкурсной недели зрителям покажут около 190 фильмов из 46 стран мира. Конкурсную программу кинофестиваля представят восемь полнометражных и восемь короткометражных лент, созданных режиссерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. С программой можно ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля. Посмотреть фильмы можно будет в кинотеатре «Океан», в залах «Босфор» и «Уссури» кинотеатра «Уссури». Открытый кинотеатр на Спортивной набережной познакомит зрителя с подборкой ярких внеконкурсных короткометражек.

Организатором Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» выступает Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького при поддержке Администрации Приморского края и содействии Министерства культуры РФ.

Деловая газете "Золотой Рог" - информационный партнер XVI Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: кинофетиваль  Меридианы Тихого  тарасенко 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru