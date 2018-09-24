Во Владивостоке на кинофестивале "Меридианы Тихого" спецприз "9822 километра" вручен президенту

Андрей Тарасенко вручил специальный приз главы Приморья «9822 километра» президенту XVI Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» Александру Михайлову. В честь памятной даты – 80-летия со дня образования Приморского края – известный российский актер принял приглашение занять почетный пост.

Во Владивостоке открылся XVI Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Торжественная церемония прошла на Приморской сцене Мариинского театра в пятницу, 21 сентября. В мероприятии приняли участие глава Приморья Андрей Тарасенко с супругой Светланой.



Начало церемонии положило традиционное приветствие гостей и участников «Меридианов» на «Звездной дорожке» – в этом году по ней прошли президент кинофестиваля этого года Александр Михайлов, известные российские артисты Ольга Прокофьева, Александр Гордон, Олег Акулич, Дмитрий Астрахан, Игорь Письменный, Борис Грачевский, Алексей Герман младший, а также другие режиссеры, актеры театра и кино, деятели культуры России и зарубежья.





Главной звездой открытия стала американская актриса и модель Энди Макдауэл, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Руководитель края Андрей Тарасенко поприветствовал всех собравшихся на празднике кино.



«Фестиваль – это большое событие в культурной жизни Приморья. Хочу пожелать хорошего настроения приморцам, а участникам – побед!» – обратился к собравшимся врио Губернатора.



Андрей Тарасенко и Александр Михайлов вместе завершили церемонию открытия «Меридианов» и дали старт фестивальной неделе ударом в рынду.



Отметим, параллельно с церемонией открытия в Приморской Мариинке в кинотеатре «Океан IMAX» начался первый фильм открытия – «Два билета домой». Далее состоялся показ второго фильма открытия – «Счастливый Лазарь» итальянского режиссера Аличе Рорвахер.



Жители и гости Владивостока смогут окунуться в атмосферу фестивального кино на открытой площадке у Спортивной набережной, где началась программа короткометражного кино «Странники».



Досье "Золотого Рога": Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдет в Приморье с 21 по 27 сентября. В течение конкурсной недели зрителям покажут около 190 фильмов из 46 стран мира. Конкурсную программу кинофестиваля представят восемь полнометражных и восемь короткометражных лент, созданных режиссерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. С программой можно ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля. Посмотреть фильмы можно будет в кинотеатре «Океан», в залах «Босфор» и «Уссури» кинотеатра «Уссури». Открытый кинотеатр на Спортивной набережной познакомит зрителя с подборкой ярких внеконкурсных короткометражек.



Организатором Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» выступает Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького при поддержке Администрации Приморского края и содействии Министерства культуры РФ.



Деловая газете "Золотой Рог" - информационный партнер XVI Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)