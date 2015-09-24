Приморская "Плясунья" вернулась с Wonju Dynamic Dance-2015 с победой

В составе команды Приморского края ансамбль танца «Плясунья» принял участие в Международном фестивале-конкурсе Wonju Dynamic Dance 2015, который проходил в Республике Корея, сообщает газета "Золотой Рог".

Ребята заняли первое место среди иностранных команд и получили специальный приз. В конкурсе принимали участие команды Японии, Китая, Таиланда, Филлипин, Индии. Всего 23 команды из 11 стран участников.





"Мы представили на конкурс постановку “Моя Россия", - рассказывает художественный руководитель ансамбля танца "Плясунья" Юлия Горбунова. - В постановке участвовало 59 человек: 45 ребят из ансамбля танца ”Плясунья” и 11 детей из Образцового коллектива ансамбля народного танца “Журавушка” (посёлок Врангель). Ещё летом мы получили приглашение от наших друзей - Федерации Профсоюзов Приморского края, с которыми нас связывает многолетнее сотрудничество. Мы уже неоднократно участвовали в их культурных программах.

На фестивале в Корее нас поразил размах мероприятия. Это было грандиозное зрелище! Специально для конкурса построена огромная сцена. В постановке конкурсного номера, который представлял Россию, мы постарались использовать все возможности коллективов и показать всю красоту русского танца. Очень нежно смотрелись наши девушки-берёзки, именно с них начинался танец. Затем весело и задорно вступала русская плясовая с сольными трюками. Уже на следующий день,после первого выступления в городе Вонджу, у нас появилась масса поклонников среди жителей и участников фестиваля. Нас узнавали на улицах и провожали аплодисментами. Ребята гордились успехами и старались ещё больше. Я считаю, что для детей, участие в этом конкурсе, было лучшим уроком патриотизма. Они с гордостью представляли свою культуру!".