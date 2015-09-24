www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Знай наших!
Распечатать

Приморская "Плясунья" вернулась с Wonju Dynamic Dance-2015 с победой

24 Сентября 2015, 16:13 | Приморье
В составе команды Приморского края ансамбль танца «Плясунья» принял участие в Международном фестивале-конкурсе  Wonju Dynamic Dance 2015, который проходил в Республике Корея, сообщает газета "Золотой Рог". 
 
Ребята заняли первое место среди иностранных команд и получили специальный приз. В конкурсе принимали участие команды Японии, Китая, Таиланда, Филлипин, Индии. Всего 23 команды из 11 стран участников.  
 

 
 
"Мы представили на конкурс постановку “Моя Россия", - рассказывает художественный руководитель ансамбля танца "Плясунья" Юлия Горбунова. - В постановке участвовало 59 человек: 45 ребят из ансамбля танца ”Плясунья” и 11 детей из Образцового коллектива ансамбля народного танца “Журавушка” (посёлок Врангель). Ещё летом мы получили приглашение от наших друзей - Федерации Профсоюзов Приморского края, с которыми нас связывает многолетнее сотрудничество. Мы уже неоднократно участвовали в их культурных программах. 
На фестивале в Корее нас поразил размах мероприятия. Это было грандиозное зрелище! Специально для конкурса построена огромная сцена. В постановке конкурсного номера, который представлял Россию, мы постарались использовать все возможности коллективов и показать всю красоту русского танца.  Очень нежно смотрелись наши девушки-берёзки, именно с них начинался танец. Затем весело и задорно вступала русская плясовая с сольными трюками. Уже на следующий день,после первого выступления в городе Вонджу, у нас появилась масса поклонников среди жителей и участников фестиваля. Нас узнавали на улицах и провожали аплодисментами. Ребята гордились успехами и старались ещё больше. Я считаю, что для детей, участие в этом конкурсе, было лучшим уроком патриотизма. Они с гордостью представляли свою культуру!".
 
 
 
 
Автор:
Теги: плясунья  фестиваль 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru