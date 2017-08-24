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В Москве представлена культурная и спортивная программа ВЭФ-2017

24 Августа 2017, 18:02 | Приморье

В Москве прошла презентация культурной и спортивной программы третьего Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Александр Журавский, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет, руководитель дирекции культурных программ Фонда «Росконгресс» Елена Мезенцева, заместитель директора Фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов, главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба и Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо Тагир Хайбулаев.

Культурную программу Форума 5 сентября откроет выставка «Улица Дальнего Востока». С 5 по 8 сентября выставку на острове Русский смогут посетить гости и участники ВЭФ, 9 и 10 сентября – все желающие. Наряду с 9 регионами Дальнего Востока России на выставке впервые будет представлен павильон Республики Кореи.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» является проектом, который призван показать целостный облик всех дальневосточных регионов через туристические возможности, в основе которых лежит уникальный природный, культурный и экономический потенциал», - подчеркнул руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

В дни Форума для жителей и гостей Владивостока пройдут концерты российских и зарубежных исполнителей. 6 сентября выступит Хор Турецкого, 7 сентября – фьюжн-группа Indian Ocean, а 8 сентября зрители увидят концертную программу Тихоокеанского симфонического оркестра и солистов Приморской краевой филармонии.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: владивосток  башмет  солисты москвы  вэф  хор турецкого  улица дальнего востока 



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