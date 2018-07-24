Жители и гости Владивостока увидят сокровища Кремля

Экспонаты с таким высоким статусом никогда ранее не приезжали в Приморский край

В сентябре Приморский государственный музей имени Арсеньева откроет во Владивостоке новую выставку из коллекции Московского Кремля

Во время Восточного экономического форума в залах Приморского музея имени Арсеньева развернется большая экспозиция под названием «Карта России. Вехи истории». Посетители познакомятся с историей формирования территории Российской Империи благодаря более 80 экспонатам со столичной пропиской, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказал директор Приморского государственного музея имени Арсеньева Виктор ШАЛАЙ, экспонаты прибудут во Владивосток из музея Московского Кремля. Каждый из них символизирует присоединение к Российской Империи земель от Кавказа, Польши и Прибалтики до Сибири, Дальнего Востока. Что примечательно, присоединение Дальнего Востока будет олицетворять пасхальное яйцо известного российского ювелира Карла ФАБЕРЖЕ с действующей моделью Сибирского экспресса, выполненной из золота.

Также в экспозиции будут представлены личные вещи членов царской семьи и политических деятелей, отвечающих за присоединение новых территорий во время правления династии Романовых. Все эти предметы уникальны и имеют прямое отношение к российской государственности.

Экспонаты с таким высоким статусом никогда ранее не приезжали в Приморский край. Стоит добавить, что 50 предметов экспозиции впервые покинут запасники Кремля, а около семи будут специально изъяты из основной экспозиции Оружейной палаты.

Фото с сайта Arseniev.org