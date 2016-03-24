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Музыкантам Владивостока 1 апреля будет не до веселья

24 Марта 2016, 14:00 | Приморье

Дальневосточный государственный институт искусств проводит очередной, 9-й Международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток 2016» и Творческую мастерскую для участников и победителей конкурса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Эти творческие смотры-конкурсы для одаренных молодых музыкантов в возрасте от 9 до 28 лет проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ФЦП «Культура России (2012-2018)».

В конкурсе примут участие более 300 молодых музыкантов из России, Китая, Японии, Монголии, Австрии и Узбекистана.

География нынешнего конкурса очень обширная: Пекин, Шеньян, Харбин, Муданьцзян, Токио, Чжаньцзян, Клагенфурт (Австрия), Карши (Узбекистан), Улан-Батор, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Екатеринбург, Улан-Удэ, Чита, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан, Иркутск, Якутск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Белогорск, Бикин, Шахтерск, Сургут, Партизанск, Райчихинск и село Вольно-Надеждинское.

Конкурс будет широко освещаться в средствах массовой информации, в сети Интернет, на сайте ДВГИИ.

ДОСЬЕ "Золотого Рога": Международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей проводится на базе Дальневосточного государственного института искусств один раз в два года. Это единственный подобный конкурс в Дальневосточном регионе, который регулярно проводится с 1968 года. Вначале он проводился как смотр-конкурс музыкальных училищ Дальневосточной зоны. С 1999 года конкурс приобрел статус международного и проводится по специальностям: фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, сольное пение, хоровое дирижирование. В конкурсе принимают участие солисты и ансамбли, проводится видеоконкурс ансамблей и оркестров.

Торжественное открытие конкурса состоится 1 апреля в 17.00 в Концертном зале Дальневосточного государственного института искусств (ул. Петра Великого, 3а). Вся информация - на сайте: www.dv-art.ru.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: музыка  культура 



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