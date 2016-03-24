Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Музыкантам Владивостока 1 апреля будет не до веселья
Дальневосточный государственный институт искусств проводит очередной, 9-й Международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток 2016» и Творческую мастерскую для участников и победителей конкурса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Эти творческие смотры-конкурсы для одаренных молодых музыкантов в возрасте от 9 до 28 лет проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ФЦП «Культура России (2012-2018)».
В конкурсе примут участие более 300 молодых музыкантов из России, Китая, Японии, Монголии, Австрии и Узбекистана.
География нынешнего конкурса очень обширная: Пекин, Шеньян, Харбин, Муданьцзян, Токио, Чжаньцзян, Клагенфурт (Австрия), Карши (Узбекистан), Улан-Батор, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Екатеринбург, Улан-Удэ, Чита, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан, Иркутск, Якутск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Белогорск, Бикин, Шахтерск, Сургут, Партизанск, Райчихинск и село Вольно-Надеждинское.
Конкурс будет широко освещаться в средствах массовой информации, в сети Интернет, на сайте ДВГИИ.
ДОСЬЕ "Золотого Рога": Международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей проводится на базе Дальневосточного государственного института искусств один раз в два года. Это единственный подобный конкурс в Дальневосточном регионе, который регулярно проводится с 1968 года. Вначале он проводился как смотр-конкурс музыкальных училищ Дальневосточной зоны. С 1999 года конкурс приобрел статус международного и проводится по специальностям: фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, сольное пение, хоровое дирижирование. В конкурсе принимают участие солисты и ансамбли, проводится видеоконкурс ансамблей и оркестров.
Торжественное открытие конкурса состоится 1 апреля в 17.00 в Концертном зале Дальневосточного государственного института искусств (ул. Петра Великого, 3а). Вся информация - на сайте: www.dv-art.ru.
Юрий РОГОВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Объявлен международный состав жюри XVI кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- Русские книги в дар – на фестивале пусанской книги
- Во Владивостоке отметят национальный якутский праздник Ысыах
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Приморская картинная галерея приглашает прикоснуться к северу
- Поругались начистоту
- Неделя книгодарения прошла в школах Приморья
- Театр на лопату. И хорошо
- "В неглубокой канаве торчит…"
- После капитального ремонта вновь зажег свои огни Владивостокский цирк
Новости раздела
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока" пройдет во Владивостоке
- Объявлен международный состав жюри XVI кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- Владивосток на пять дней окунется в жгучие страсти
- Приморье идет по стопам Голливуда
- Специально к ВЭФ-2018 во Владивостоке приурочено проведение уникальных культурных событий
- Фрегаты берут курс на Приморье
- Фестиваль "Владивостокская крепость" принимает международный формат
- Китайцы променяли Мариинку на шопинг
- Развлечения с размахом
- В Находке покажут "Путь российского угля"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде