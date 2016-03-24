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Литературные новинки стали доступнее для жителей Уссурийска
Новые издания книг подарил библиотеке депутат ЗС ПК Валерий Кан
В рамках проекта «Книга моей жизни», организованного РИА PrimaMedia, депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН подарил библиотечным системам Уссурийска тома с произведениями современных прозаиков. Теперь популярная литература стала доступнее для жителей города, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В список приобретенных книг вошли бестселлеры Захара ПРИЛЕПИНА, Чака ПАЛАНИКА, Стивена КИНГА, Алексея ИВАНОВА и многих других известных писателей. Именно этих авторов, по словам сотрудников библиотеки, с удовольствием читает взрослое население города. Однако до проведения акции произведения данных прозаиков были представлены на библиотечных полках в ограниченном количестве экземпляров.
В общей сложности на территории Уссурийского городского округа расположено около 20 библиотек, и для наполнения их современной литературой не всегда хватает денежных средств.
«Ежегодно пополнение литературного ассортимента осуществляется за счет бюджета. В этом году нас предупредили, что финансирование уменьшится, и мы переживали, что не сможем приобрести новые экземпляры. Конечно, нам помогают и сами читатели: делятся своими домашними книгами, но они приносят в основном классику, а вот современная проза у нас была в дефиците. Проведение подобной акции пришлось как нельзя кстати, за что мы очень благодарны», - рассказали работники Центральной городской библиотеки имени М. Горького.
Помимо книг для взрослого сегмента читателей организаторы благотворительной акции привезли немало произведений и для подростков. Среди них есть фантастика, приключения и детективы, а также лирические романы о любви и дружбе. Среди авторов, чьи книги украсят полки с подростковой литературой, можно найти Полу ХОКИНС, Джоджо МОЙЕС или Энди УИРА.
«Приобретение литературных новинок нацелено на привлечение жителей Уссурийска к посещению городских библиотек. Планирую сделать эту акцию постоянной и тем самым не просто оказывать помощь в расширении ассортимента книг, но и создать условия для популяризации чтения среди уссурийцев», - отметил депутат Законодательного собрания Приморья Валерий Кан.
Во время этой встречи организаторы акции и представители библиотеки успели обсудить не только сам проект «Книга моей жизни», но также и наметить планы для дальнейшего и плодотворного сотрудничества. А в самой ближайшей перспективе - совместные мероприятия и работа над написанием книги о спортивной жизни города.
Евгений СИДОРОВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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