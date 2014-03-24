Во Владивостоке открылась выставка "Мгновения" Александра Субботина

С графикой известного приморского строителя и художника Александра СУББОТИНА уже хорошо знакомы жители Владивостока и Артема по нескольким выставкам, прошедшим в последние несколько лет. И новая выставка «Мгновения», открывшаяся в минувшую пятницу в помещениях Приморской картинной галереи отремонтированных компанией ООО «Дальстройбизнес-II», которую он возглавляет с ее основания, дает еще одну хорошую возможность познакомиться с его интересным творчеством или, если знакомство уже состоялось, открыть его новые грани.

Когда-то Александра Александровича судьба свела с известным художником-маринистом Валерием ШИЛЯЕВЫМ, и он понял, что то море, с которым он знаком с детства или лес, освоив довольно сложную технику, можно рисовать и ему – было бы время. И как ни странно, при его чудовищной занятости, это время каким-то чудом появилось. Не так много, как бы хотелось, но достаточно, чтобы «залпами» выдать одно откровение души за другим. Пожалуй, именно это дало имя выставке – «Мгновения».

Председатель совета НП СРО «Альянс строителей Приморья» Владимир НЕСКОБЛИНОВ на открытии выставки в частности сказал, что ему особенно приятно, что все эти работы, которые представлены на выставке, были сделаны человеком, который по профессии – коллега-строитель, с которым заканчивали одни и те же пенаты – Дальневосточный политехнический институт им. Куйбышева (ДВПИ). По его мнению, талант Александра Субботина «просматривается с двух сторон». Прежде всего, это отличный организатора строительства. И те объекты, которые сделаны под его руководством, его фирмой, они – навеки веков, как памятники архитектуры и искусства в городе Владивостоке. Это – Арка Цесаревича, «женский монастырь» на Седанке, и многое другое, что было восстановлено из «разрушенного». Благо, что это позволяет «Дальстройбизнесу-II» выполнять редкая для строителей лицензия на реставрационные работы. Однако самый главный его дар божий – «это рисовать то, что он видит. И тот, колорит, который мы здесь видим, у него в душе».

Для всех желающих увидеть картины Александра Субботина Приморская картинная галерея дает такую хорошую возможность до 13 апреля.

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото автора.