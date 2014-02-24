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Телеканал Paramaount Channel доступен зрителям Приморского края и в HD-формате
«Ростелеком» и компания Viacom International Media Networks Viacom (VIMN) подписали соглашение о запуске в России популярного круглосуточного телеканала Paramount Channel в цифровом и HD-форматах. «Ростелеком» получил эксклюзивное право на распространение канала в сетях кабельного телевидения на территории России.
Новый телеканал Paramaount Channel уже запущен в Приморском крае. Он включен в пакеты «Кино» и «Максимальный» (кнопка 126), а также доступен в формате высокой четкости в дополнительном пакете «HD» (кнопка 932), сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Приморского филиала Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».
Программа канала включает блокбастеры и лучшие фильмы в истории кино, созданные или распространяемые компанией Paramount Pictures, одной из старейших и крупнейших голливудских студий (принадлежит материнской компании VIMN – Viacom Inc), а также фильмы студии Dream Works и независимых студий.
Абоненты «Интерактивного телевидения» компании «Ростелеком» получат уникальную возможность увидеть классику Голливуда, анимационные хиты и лучшие новинки, среди которых «Tрансформеры», «Mиссия невыполнима», «Дорога перемен», «Железный человек», «Шрек», «Крестный отец» и «Форест Гамп». Канал покажет работы таких известных режиссеров, как Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Сэм Мендес, Moрган Фриман, Роман Полански, Френк Оз и многих других.
Все программные материалы Paramount Channel специально адаптированы для показа российской аудитории, включая перевод на русский язык, эфирные промо-ролики и заставки, что соответствует политике локализации всех других каналов VIMN, вещающих в России. В настоящее время VIMN также обеспечивает трансляцию в России развлекательного канала Paramount Comedy, молодежного канала MTV Россия и детского телеканала Nickelodeon.
Eлена Бальмонт, генеральный директор VIMN в России, СНГ, Украине и Прибалтике так прокомментировала запуск канала: «Я очень рада тому, что наши отношения с «Ростелекомом» получили дальнейшее развитие. Я не сомневаюсь в том, что передовые платформенные технологии "Ростелеком" и партнерство с всемирно известной голливудской студией Paramount Pictures, позволят Paramount Channel стать любимым каналом поклонников кино в России».
Андрей Голованов, Исполнительный директор – Директор по управлению медийными активами ОАО «Ростелеком» сказал: «Мы рады предоставить нашим абонентам возможность смотреть еще один канал высококачественного кино. Хочу особо отметить, что мы работали с коллегами из Paramount в новом формате. Наша команда пронимала участие в формировании оптимальной сетки показов, определении пропорции фильмов разных лет. Таким образом, канал прошел особую адаптацию для российского рынка, надеемся, что зрители по достоинству оценят результат нашей совместной работы и получат удовольствие от просмотра Paramount Pictures».
«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. «Ростелеком» транслирует более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет начать просмотр с начала передачи, воспользоваться паузой и перемоткой, посмотреть или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня. А электронная программа передач с функцией напоминания поможет составить свое собственное ТВ-расписание – выбранная передача включится автоматически.
Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 1 500 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D. Новый сервис «Караоке» поможет организовать концертную площадку прямо у себя дома для исполнения 2 000 самых популярных песен. Услуга «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста. В продукте предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.
Досье ZRPRESS
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
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