Уникальные фотографии с генеральной репетиции балетной премьеры сезона во Владивостоке (Фоторепортаж)

Первая балетная премьера сезона — «Жизель» Адольфа Адана — будет показана в Приморском театре оперы и балета 23–25 октября. Как сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события, финальный «прогон» прошел просто блестяще.

На генеральной репетиции артисты Приморского театра отточили нюансы хореографии под руководством главного балетмейстера Эльдара Алиева: «Руководством Мариинского театра мне было поручено осуществить постановку спектакля с труппой Приморского театра.

Спектакль пойдёт в сценическом оформлении Мариинского театра и, соответственно, они прислали во Владивосток всё необходимое для постановки, а именно: костюмы, декорации, бутафорию, специальную технику для осуществления сценических эффектов и, конечно же, специалистов по костюмам, гримёров, техников, художника по свету, режиссёра, ведущего спектакль, а также исполнителей главных партий на два премьерных спектакля (24–25 октября) и трёх артисток кордебалета».

По словам Эльдара Алиева, декорации и костюмы к этому спектаклю выполнены в лучших традициях романтического балета, целиком и полностью соответствуют духу спектакля. Авторы оформления спектакля — художники Игорь Иванов (декорации) и Ирина Пресс (костюмы). Кроме специалистов из Санкт-Петербурга, над спектаклем работают ассистент хореографа Татьяна Ерёмичева и репетитор Борис Ладичорбич.

Главные партии в первом премьерном спектакле исполнят 23 октября приморские солисты Ирина Сапожникова и Джозеф Филлипс. 24 и 25 октября на сцену выйдут солисты Мариинского театра Анастасия Матвиенко и Александр Сергеев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: Иван БЕЛОЗЕРОВ.



