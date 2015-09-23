Владивосток присоединился к читательскому марафону "Чехов жив"

26 сентября во Владивостоке пройдут мероприятия проекта «Чехов жив», который проводят Google, МХТ имени Чехова и Российский книжный союз. Телеком-партнером этого проекта на территории России стал оператор сотовой связи «МегаФон», который будет обеспечивать чтения высокоскоростным доступом в интернет, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.

Эта акция приурочена к 155-летию со дня рождения великого русского писателя и драматурга. В течение 24 часов участники чтений – актеры театра и кино, журналисты, спортсмены, политики – будут читать отрывки из его произведений. Предполагается, что в чтениях примут участие более 500 человек в различных городах России и за рубежом, трансляция будет идти в режиме реального времени на видеопортале YouTube и будет доступна пользователям по всему миру.

Во Владивостоке чтецов примет Центр современного искусства ЗАРЯ, а высокоскоростной интернет от «МегаФона» свяжет эту площадку с другими площадками проекта по всему миру.

«Чехов жив» - следующий этап инициативы по популяризации онлайн-чтений русской классики, начало которой положил прошлогодний читательский марафон «Каренина. Живое издание».

«Мы рады вновь стать частью масштабного литературного проекта, - говорит Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - В прошлом году наши сотрудники объединили в одну сеть 20 площадок по всей России, включая Владивосток, и обеспечили доступ в интернет на скорости 20 Мбит/с. Сейчас мы также провели большую подготовительную работу, чтобы обеспечить проект качественной и надежной связью».

Во Владивостоке в театрализованных онлайн-чтениях примут участие как известные жители города, так и обычные пользователи, прошедшие кастинг. Они прочтут «Чёрный монах», «Остров Сахалин», «Спать хочется», «В овраге», «Палата №6».

Наблюдать за чтениями можно будет с 9:00 до 14:00 в кинозале Центра современного искусства ЗАРЯ или в прямой трансляции на YouTube.

В проекте также примут участие известные актеры, писатели, музыканты, спортсмены и политики, в том числе Олег Табаков, Рената Литвинова, Константин Хабенский, Игорь Верник, Николай Чиндяйкин, Максим Матвеев, Илья Глинников, Тимур Родригез, L’One, Нюша, Бьянка, Катя Клэпп и другие.

Досье "Золотого Рога": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.