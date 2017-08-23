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За четыре дня до ВЭФ во Владивостоке откроют "План эвакуации д.к."
2 сентября во Владивостоке в Музее современного искусства "АРТЭТАЖ" откроется персональная выставка живописи известного приморского художника Ильяса Зинатулина «План эвакуации д.к.».
"Ильяс Зинатулин на протяжении последних полутора-двух лет, работая над этим проектом, вновь применяет для себя новую технику. На этот раз, он использует большие листы толстого картона, сплошь продырявленного разного размера круглыми отверстиями, разноцветный акрил, наклеенные буквы и символические знаки в хаотичном расположении пространства на нем. Глядя на все это и думая о названии проекта, мне представляются пути творческого выхода, эвакуации художника в себя, увлекая за собой все внешнее окружение, не теряя при этом сопричастности с реальным, - рассказал Александр Городний, директор музея "Артэтаж". - «Д.К.», как мне признался Ильяс, можно понимать как угодно: «дырявый картон», «дырки круглые», «дурилки картонные», «дорогие куклы», «другие кресты», «дом культуры» и т.д. Художник «зашифровывает» бессмысленность окружающих реалий посредством своих живописных объектов, увлекает зрителя в интригующие рассуждения".
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Ильяс Зинатулин сталкивает утилитарные и художественные практики, превращая живописное пространство холста в поле боя.
Живописный материал расположен в пространстве таким образом, что некоторые работы представляют собой своего рода трехмерные композиции, и, в некотором смысле напоминают кулинарные изощрения. Материал диктует автору логику построения образа, где средство выражения воли к эстетизации становится основой, оставляя изображаемую реальность лишь средством собственных характеристик. Мир изображаемых вещей, будь то легко считываемые и знакомые предметы, либо абстрактные изображения, навеянные разумом, восходит к самому феномену материальности. Художник реализует романтический образ творца, движимый непреодолимым желанием производить визуальное, путешествуя сквозь время где зрителю представляется очередной проект реактуализации чисто художественных форм.
Андрей Василенко, из каталога выставки «Психотэ-Алинь», 2010 г.
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Ильяс Зинатулин – один их немногих владивостокских художников, позволяющий себе радикальные эксперементы с живописью и по настоящему преданных только ей. Работая без сознательных надежд на продажи или поиск особого зрителя, художник экспериментирует с различными материалами и производит «объекты», наделяя саму живопись утилитарным значением.
Андрей Ерофеев, из каталога выставки «Край бунтарей», 2016 г.
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Выставка живописи «План эвакуации д.к.» будет работать до 20 октября в Музее современного искусства "Артэтаж" (г.Владивосток, Океанский пр-т, 9)
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