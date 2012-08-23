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Арсеньев отметил День воздушного флота
ПРИМОРЬЕ, 23 августа, ZRPRESS. В минувшие выходные арсеньевцы широко отметили праздники – День воздушного флота России и 100-летие со дня создания Военно-воздушных сил страны.
Исторически сложилось так, что в течение многих десятилетий жизнь Арсеньева и тысяч его жителей – работников и ветеранов авиакомпании «Прогресс» - связана с авиацией. Накануне праздника во дворце культуры «Прогресс» собрались руководство, работники и ветераны ОАО ААК «Прогресс», представители администрации и Думы города, общественности, руководители городских предприятий и организаций. В тот день звучали слова поздравлений в адрес коллектива Ордена Трудового Красного знамени и Ордена Октябрьской революции Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» имени Николая Ивановича САЗЫКИНА – одного из старейших и заслуженных предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.
С приветственным словом к работникам и ветеранам завода обратился управляющий директор ОАО ААК «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО. Юрий Петрович вручил работникам авиакомпании Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, Почетные грамоты Законодательного собрания Приморского края. В зале прозвучали имена прогрессовцев, чьи портреты размещены в этом году на заводской аллее Славы – это люди, внесшие значительный вклад в развитие предприятия.
Тепло поздравил коллектив завода, всех жителей города с праздником глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН. По инициативе главы Арсеньевского городского округа идут работы по благоустройству городских дворов и улиц, реконструируется площадь возле дворца культуры «Прогресс». Здесь, на перекрестке улиц Калининской и Жуковского, будет установлен легендарный боевой вертолет Ми-24, который в течение ряда лет выпускал завод «Прогресс».
А. Дронин вручил Почетные грамоты главы Арсеньевского городского округа работникам предприятия - за безупречный труд, большой личный вклад, внесенный в развитие авиационной промышленности, и в связи с профессиональным праздником - Днем воздушного флота России. Грамоты Думы города вручил прогрессовцам председатель Думы Арсеньевского городского округа Демьян ПОДЛЕННЫЙ, который поздравил заводчан с праздником. Представителям «Прогресса» были вручены также памятные медали Союза машиностроителей России «За доблестный труд», медали «100 лет Военной авиации России», Почетные грамоты и благодарственные письма Федерации профсоюзов Приморского края.
Праздник продолжился на следующий день. На стадионе «Восток» прошла спартакиада команд авиакомпании «Прогресс». Парашютисты аэроклуба порадовали арсеньевцев своим ярким выступлением. Зрители разных возрастов увидели шоу авиамоделистов. Все желающие приняли участие в семейной эстафете и соревнованиях – беге на ходулях, дартсе, гиревом спорте.
По традиции в день профессионального праздника распахнул свои двери музей авиакомпании «Прогресс». На открытой площадке музея был выставлен знаменитый «Аллигатор» - вертолет Ка-52, который сейчас выпускает завод. А вечером состоялся традиционный концерт – перед горожанами выступили лучшие творческие коллективы ДК «Прогресс». Вечером небо над городом раскрасил праздничный салют.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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